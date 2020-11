V létě se fotbalová Zbrojovka vyškrábala zpět do nejvyšší soutěže, v ní se však opět „plácá“ u samého dna. Pro hrdý brněnský klub je to už nemilá tradice: přinejmenším deset let marně doufá v důstojné výsledky, dřívější diváckou přízeň i silnější finanční podhoubí. Jeho vyhlídky zůstávají pochmurné.



Přitom to už mohlo být jinak.