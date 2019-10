Vize světa bez plastů: mobil velikosti batohu, tuny papírových tašek

Obchodní řetězce omezují igelitové tašky, rychlá občerstvení upouštějí od plastových brček a příborů. „Plasty se omezují na místech, kde je to skutečně nesmysl. Spotřebitelé na svá bedra nemohou převzít odpovědnost výrobců. Měly by existovat zákony, které by výrobcům plastů nařizovaly investovat do technologií, které plasty ekologicky likvidují,“ říká Jiří Tocháček ze Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně.