Vyzkoušejte krátké praní ve studené vodě. Ochráníte planetu i oblečení

Experti srovnávali praní při teplotě 25 °C a při čtyřicítce. Při studeném cyklu využili půlhodinový program, kdežto při variantě na 40°C standardní 85minutový. Na výzkumu se podíleli vědci z univerzity v Leedsu společně s vývojáři z nadnárodní společnosti Procter & Gamble. Zkoušeli různé scénáře nejen v laboratoři, ale i ve skutečných podmínkách v reálných domácnostech (kompletní studii najdete v angličtině zde).

„Stále více jsme si vědomi toho, jaké nebezpečí představuje takzvaná rychlá móda. Podle našich zkušeností se stává, že oblečení může ztratit tvar, barvy i měkkost už po pěti vypráních,“ tvrdí Lucy Cottonová z University of Leeds. To je problém, protože si lidé koupí levné oblečení, ale brzy ho vyhodí jako nepoužitelné.

Doktorka Cottonová se svými spolupracovníky simulovali praní osmi pestrobarevných a dvanácti tmavých triček pomocí tekutého pracího prostředku při různých teplotách. Pak je ždímali při 1 600 otáčkách za minutu.



Aby zjistili, jak se uvolňují barvy, dali do každé várky čtverečky bílé látky. Z nich pomocí analýzy určili barvy, které se na nich zachytily. Zároveň v odpadní vodě zkoumali, kolik mikrovláken je po pracím cyklu vypouštělo do odpadu. Chladnější prací cyklus snížil množství barviva přeneseného na bílý textil o 74 procent. V odpadních vodách se našlo o 52 procent mikrovláken méně.

Šetrné k přírodě i oblečení

„Náš výzkum by mohl pomoci vyřešit problém neviditelných plastů v životním prostředí,“ tvrdí spoluautor studie a odborník na udržitelné materiály University of Leeds Richard Blackburn. „Syntetická mikrovlákna se uvolňují při každém praní textilu a představují více než třetinu veškerého plastu, který se dostane do oceánu,“ vysvětluje.

Podle něj je tento pokus jednoduchým návodem, jak se sami spotřebitelé mohou pokusit zlepšit životní prostředí. Když nepotřebují prát silně zašpiněné oblečení, měli by použít program praní ve studené vodě.

„Pokroky v technologii detergentů umožňují spotřebitelům dosáhnout vynikajících výsledků praní v chladnějších a rychlejších pracích programech,“ potvrzuje spoluautor Neil Lant z inovačního centra společnosti P&G.