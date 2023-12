Nejlepší pivo je chiméra. Nedá se ho přepít, říká proslulý sládek Hauskrecht

„Naše krédo je dělat lidem radost. Když si vzpomenu, kolika jsem ji udělal, ani to nespočítám,“ usmívá se Hauskrecht, jehož brněnský minipivovar nesoucí jeho jméno oslaví v roce 2024 první dekádu.

Jak slavíte silvestra a čím si připíjíte na nový rok?

Vždycky naším pivem. Kromě klasického vánočního speciálu nabízíme každoročně i naši nejsilnější pochoutku – jednadvacítku, kterou necháváme dozrát na stařených dubových chipsech napuštěných karibským rumem. A právě tou si doma připíjíme. Ale samozřejmě nesmí chybět klasické šampaňské a panáček dobré slivovice.

Velká část lidí si k pivu panáka dává. Máte to stejně, nebo vám to vadí, protože kazí chuť piva?

Záleží na situaci. Při degustaci piva jsou jakékoliv cizí chutě nežádoucí, tedy včetně tvrdého alkoholu nebo třeba kořeněného jídla. Degustování má zkrátka své zásady. Ale když jsem normální člověk, a ne degustátor – to znamená když jdu „na jedno“ – chovám se jako normální člověk a panáka si rád dám.