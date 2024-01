Vyšší daň se dotkne i pivovarů, víc se zaměří na lahve a plechovky

„Strategii prodeje přizpůsobujeme situaci na trhu. Rozšiřujeme síť odběratelských míst jak u obchodů, tak restaurací,“ oznámil obchodní ředitel Czech Craft Beers, kam spadají brněnské pivovary Moravia a Lucky Bastard, Aleš Karásek.

„Připravujeme prodej našich dvou nejprodávanějších piv Kluzák a Lucky Bastard Blond v plechovkách, zároveň se orientujeme na zahraničí, kde se české a moravské pivo těší velké oblibě,“ doplnil Karásek s tím, že firma expanduje do Itálie a od prosince také do Rakouska a Polska.

Menší spotřebu točeného očekávají i v Zámeckém pivovaru Břeclav. „Tušíme, že lidé budou obecně šetřit, a je možné, že před pivem v restauraci dají přednost lahvovému. Dodáváme jej do některých supermarketů tam, kde je naše pivo k dostání i v hospodách, tedy v Břeclavi, Mikulově, Brně nebo Zlíně,“ sdělila marketingová manažerka Petra Pohlreichová.

Starobrno zatím svůj přístup měnit nehodlá. Podle mluvčí Heinekenu, pod nějž spadá, usiluje brněnský pivovar o udržení a zvýšení kvality svého moku přímo v provozovnách. „Ohledně očekávaného vývoje si dovedeme představit několik scénářů, ale v tuto chvíli je ještě brzy předvídat. Na naší strategii se nic nemění. I po zvýšení DPH pokračujeme v podpoře prodeje čepovaného piva, protože jde o součást české pivní kultury,“ řekla Dita Jacobsonová.

Pivovar Genius noci z Lomnice u Tišnova doufá, že bude schopen prodat co nejvíc svých produktů po jižní Moravě a okolí. Zvýšené dodávky do obchodů v plánu nemá. „Naši strategii měnit nebudeme. Jsme menším pivovarem a prodej do velkoobchodů nebo podobných míst by nám přidělal více práce než užitku,“ vysvětlil jednatel Ivo Pavliš.