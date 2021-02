Muži zbývalo nanejvýš pár měsíců života, zachránila ho buněčná terapie

V červenci před dvěma roky diagnostikovali Petru Ryzímu takzvaný mediastinální velkobuněčný B lymfom. Ten mu začal utlačovat plíce, průdušky a nakonec i samotné srdce. Standardní léčba a mnohé chemoterapie mu vůbec nepomohly, nádor se začal zvětšovat a stav pacienta se zhoršoval.



V té době však už dokončili lékaři z Fakultní nemocnice Brno několikaměsíční fázi příprav moderní buněčné genové terapie pomocí lymfocytů, neboli bílých krvinek. Bez ní by už lékaři nemohli pro pacienta nic udělat. Jeho léčba by se ukončila a nemocnice by mu pomáhala jen v bezbolestném dožití.

„Léčba pro mě znamenala jedinou naději, že bych se mohl uzdravit. Už nezbývalo nic jiného, a tak jsem věřil lékařům,“ popisuje pacient začátky léčby.

K léčbě pomocí lymfocytů se dostávají pouze pacienti, kteří za sebou mají mnoho neúspěšných chemoterapií a nemají už jinou naději na vyléčení. Onkologickým pacientům se proto ihned podává jakákoliv nová léčba.

„Když se něco jeví nadějné, tak se první klinické studie dělají u pacientů, kterým se nemůže nabídnout žádná jiná léčba. U těchto pacientů máme efekt dlouhodobého přežívání kolem 50 procent. Je to tedy na úrovni zázraku,“ objasňuje Jiří Mayer, přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Lékaři proto pacientovi předloni v prosinci podali vůbec první buněčnou genovou terapii v Česku a pacient ještě před Vánocemi mohl opustit nemocnici.

Někteří lékaři byli pesimisté

Léčbě lymfocyty nejdříve nevěřili ani někteří lékaři. Pacientovi se totiž museli odebrat bílé krvinky, které následně poslali do farmaceutické společnosti v USA, kde tyto krvinky upravili tak, aby ničily samotný nádor. Na léčbu se tak čeká několik týdnů a pacienti se jí nemusejí vůbec dožít.

„Já jsem byla mírný pesimista. Lék ještě nebyl precizně vyzkoušený a vědělo se o řadě nežádoucích účinků. Pacienti s agresivní chorobou navíc nemají moc času. Boj s časem je proto extrémní problém,“ vysvětluje vedoucí lékařka lymfomové skupiny ve fakultní nemocnici Andrea Janíková s tím, že právě u Petra Ryzího se vše povedlo na jedničku.

Léčba naštěstí zabrala a zdravotní stav pacienta se brzy výrazně zlepšil.



„Před podáním léčby jsem měl problémy dýchat i při ležení v posteli. Hodně jsem se dusil a musel jsem si vždycky sednout a prodýchat se. Spát jsem mohl jen na boku. Nyní ujdu klidně i pár kilometrů,“ říká vyléčený pacient.

Muž se už vrátil do práce a užívá si života

Petr Ryzí se před půl rokem dokonce vrátil i do své práce. „Sice jsem musel svého zaměstnavatele chvíli přemlouvat, ale nakonec mě do práce pustil, takže mám velkou radost. Pracuji jako hajný, takže jsem hodně venku, což je pro mě skvělé,“ přibližuje.

S pomocí této moderní metody se podaří zvrátit nepříznivý vývoj nevyléčitelného nádorového onemocnění mízních uzlin podle Mayera až u poloviny nemocných. Léčba lymfocyty se nyní provádí v Brně, Praze a Plzni a v budoucnu se bude rozšiřovat i do dalších nemocnic.

„Užívám si teď všech maličkostí a jsem vděčný za každé nové ráno, kdy se probudím a můžu žít,“ dodává Petr Ryzí.