Pacientům v Brně „cvičí“ buňky tak, aby rozpoznaly a zničily ty nádorové

Proti mrtvici se stafylokokem Nalezení nových a účinnějších léků pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Přesně to může znamenat objev Martina Toula z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Pro léčbu mrtvice se v současnosti používají dva přístupy. První je mechanický, kdy se krevní sraženina odstraní pomocí katetru, zatímco druhý je biochemický, kdy se tromb rozpustí za pomocí léku. První způsob je náročnější technicky, druhý má limity v účinnosti. Naději aktuálně vědci vkládají do bakterií stafylokoka a jimi produkovaného proteinu stafylokinázy. Stafylokok dokáže lidem způsobit těžko léčitelnou infekci, protože účinně rozbíjí ochrannou bariéru imunitního systému. Ta se velmi podobá krevní sraženině způsobující mrtvici. Toul dokázal, že účinnost takového boje může být vyšší až desettisíckrát, než se původně myslelo. „Testovali jsme proteiny podobné stafylokináze, a potřebovali jsme získat výchozí data, která bychom měli jako základ pro srovnání. Chtěli jsme si předchozí pozorování ověřit v laboratoři. Při ověřování jsme šli více do hloubky a zjistili jsme, že je to s aktivitou stafylokinázy vlastně úplně jinak,“ popsal Toul. Rozložil totiž chování proteinu do několika fází a zjistil, že stačí zlepšit její schopnost rozpouštění. „Vůbec nepotřebujeme stafylokinázu vylepšovat co se týče aktivity rozpouštění, ale stačí se zaměřit na efektivitu jejího navazování, což je snadněji proveditelné,“ zdůraznil Toul. Před zavedením do praxe je však potřeba dalších výzkumů.