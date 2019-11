Matka musela na operaci, hoch v kómatu péči dostal jen kvůli zápalu plic

Vítek a Marcela Kociánovi z Brna se starají o třináctiletého Matěje, který zůstal po operaci mandlí postižený a potřebuje nepřetržitou péči. Když ale mají sami zdravotní problémy a musí do nemocnice, narážejí na obrovský problém. O dítě se nemá kdo postarat. Na jižní Moravě totiž neexistuje zařízení, kam by bylo možné takového malého pacienta dočasně umístit.

Rodina Kociánových dřív spoléhala hlavně na nemocnice, i ty ale již odmítají chlapce z kapacitních i organizačních důvodů přijmout. Teď, když se Marcela Kociánová sama chystala do nemocnice na plánovanou operaci, pro rodiče byla poslední nadějí Dětská nemocnice v Brně. Právě tam chlapec v roce 2010 podstoupil zmiňovaný zákrok.

Pooperační komplikace u něj ovšem vyústily v tak vážné poškození mozku, že je od té doby v bdělém kómatu. Zařízení rodině dokonce vyplatilo vysoké odškodné. Teď se k nim ale podle rodičů Matěje otáčí „zády“.

„Dříve jsme oslovovali i jiná zařízená, která ale postupně odmítala pomoci, protože nemají kapacitu se o Matěje postarat. Museli jsme se proto obrátit na Dětskou nemocnici, kde nám dosud vycházeli vstříc. Tentokrát nám však ředitel Roman Kraus napsal, že nebudou suplovat sociální ani domácí péči,“ popsal situaci na sociálních sítích Vítek Kocián.

Podle jeho slov ale chlapec potřebuje zdravotnickou péči, nikoli sociální. „Musí se mu například pravidelně dávat léky a nutné jsou i další úkony. Ze začátku k nám chodili i pracovníci, kteří pracují v sociálních službách. Museli nám ale pomoc odříct, protože na základě kontrol byli upozorněni, že nesmí provádět zdravotnické úkony,“ uvedl ještě Kocián, který se obrátil i na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) s prosbou o radu, jak v podobných situacích postupovat.

Matěje nakonec v Dětské nemocnici hospitalizovali kvůli zápalu plic. Po čtyřech dnech nicméně dostali rodiče zprávu, že si chlapce mohou vzít domů. To však odmítli, protože nyní nemají možnost se o něj postarat.

Starejte se doma, vzkázala nemocnice

Kraus nechtěl situaci příliš komentovat, protože jde podle jeho slov o složitou věc. „Rozhodně to není tak, že bychom se nechtěli o chlapce se zdravotními problémy postarat. Když dojde k nějakým infekčním komplikacím a podobně, tak ho samozřejmě hospitalizujeme. Chápu, že situace je pro rodinu velmi složitá, ale nemocnice skutečně nemůže suplovat sociální péči. Na jižní Moravě máme podle nás odpovídající zařízení, kam už rodiče v minulosti chlapce na krátkou dobu umístili. Jenže nebyli spokojení, a pak již taková zařízení odmítali,“ reagoval Kraus, jenž je ředitelem Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětské zařízení v Černých Polích patří.

A podpořilo ho i ministerstvo zdravotnictví. „K přijetí pacienta do nemocnice musí být zdravotní indikace. Pokud je pacient v dlouhodobě nepříznivém, ale stabilizovaném zdravotním stavu, není to důvod k hospitalizaci. Péči o něj lze zajistit v domácím prostředí,“ uvedla vedoucí tiskového oddělení ministerstva Renata Povolná.

Problém je v tom, že na jižní Moravě, ale ani v celém Česku neexistuje jiné zařízení, které by odpovídající druh péče o malé imobilní pacienty poskytovalo. „Akutní lůžka v nemocnicích jsou určena pro děti, které musí podstoupit léčbu. Nikoli pro případy, kdy se rodiče o malého pacienta postarat nemohou. Je to problém, o kterém se obecně ví. Jenže v republice nemáme jediný dětský hospic, jenž by nabídl pomoc rodinám, které se starají o dlouhodobě nemocné děti a potřebují je na čas někam umístit,“ konstatovala ředitelka Mobilního hospice Ondrášek Bronislava Husovská.

V jak obtížné situaci rodiče takových malých pacientů jsou, z vlastní zkušenosti dobře ví i Alena Kališová, jejíž dcera má závažné nervosvalové onemocnění a také potřebuje nepřetržitou péči. „Ve veškerá zařízení jsem po svých zkušenostech ztratila důvěru. Dceru bych už nikam neumístila. Jedině snad do zařízení, kde by s ní mohl být někdo z rodiny. Takové ale zatím nemáme,“ konstatovala.

Chystá se první dětský hospic

To se má brzy změnit. O vznik prvního dětského kamenného hospice v Brně usiluje Radka Vernerová. Chce se inspirovat v zahraničí. „Například v Anglii mají rodiny ročně nárok na čtrnáct nocí odlehčovací péče zdarma, i když si potřebují třeba jen odpočinout,“ nastínila Vernerová.

V Brně se počítá s deseti lůžky. „Máme hotovou architektonickou studii a ladíme projektovou dokumentaci. Doufáme, že dosáhneme na dotaci. Potřebujeme asi sto milionů. Soukromí dárci zatím přispěli necelé tři,“ přiblížila.

Pomohlo i město, které darovalo pozemek. Hospic pravděpodobně vznikne v lokalitě Kociánka. Stavět by se mohlo začít na konci příštího roku. Počítá se i s půjčovnou kompenzačních pomůcek a zázemím pro terénní službu, kterou již nyní Vernerová rozjíždí.