V brněnských nemocnicích to vře kvůli plánu na sloučení, vznikla i petice

Bohunická FN Brno a nemocnice u svaté Anny dohromady zaměstnávají přes osm tisíc lidí. Příští pátek bude Jan Blatný o případné fúzi jednat s jejich zástupci, představiteli města a kraje.

Už teď jsou však někteří nemocniční zaměstnanci z tohoto plánu rozladění, u svaté Anny dokonce podepisují petici.



Podle ředitele FN Brno Jaroslava Štěrby má však sloučení jasné výhody. Navíc zřejmě může počítat s podporou ministra Blatného, s nímž má blízký vztah a jehož jako svého náměstka doporučil do čela ministerstva.

„O způsobu, jakým by mělo sloučení probíhat, budeme diskutovat. Nutná bude změna zákona. Je to otázka nejbližších týdnů, měsíců, možná let. Až ke sloučení dojde, tak už možná ani nebudu ředitelem,“ podotýká Štěrba.

Hlavní důvody, proč propojení prosazuje, jsou personální a ekonomické. „Personální situace je v obou nemocnicích velmi napjatá. Koronavirus jasně ukázal, že je lepší, když věci řídíte z jednoho centra. Bude to mít výhodu také v postgraduálním vzdělávání lékařů, protože těžko se tolik pracovišť, která mají obě nemocnice, obsazuje plně kvalifikovanými lidmi. V tom plánu vidím především pozitiva,“ myslí si Štěrba.

Sloučení obou zařízení podle něj může rovněž pomoci zefektivnit provoz. „Obě fakultní nemocnice mají například cévní chirurgy, což není nutné,“ vypichuje Štěrba.

Jedna obří fakultní nemocnice má podle něj navíc i větší šance uspět v žádosti o evropské dotace. „Jinak si budeme akorát konkurovat,“ míní ředitel, který vyloučil, že oživení plánu má cokoliv společného s nástupem jeho bývalého kolegy Blatného na ministerstvo.

Chtějí nás „sežrat“, zní ze svaté Anny

Ve svatoanenské nemocnici vyvolaly zprávy o fúzi pozdvižení. „Je to nehoráznost. Ve chvíli, kdy se naše nemocnice dala po ekonomické stránce do pořádku, máme nejvyšší platy, co jsme snad měli, a jsme spokojení, tak nás chce ‚sežrat‘ FN Brno. Jsme z toho v šoku a rozhodně s tím nesouhlasíme,“ postěžoval si MF DNES jeden ze zaměstnanců, který si přál zůstat v anonymitě.

Se sloučením nesouhlasí ani ředitel Vlastimil Vajdák, který plán označuje za nesmyslný. „Právě první vlna pandemie covidu ukázala, jak je důležité mít dvě páteřní nemocnice, a ne jeden obrovský celek. Když systémy FN Brno napadli hackeři a přestalo se kvůli tomu operovat, sanitky vozily akutní pacienty k nám. Kam by je vozily v případě napadení společného systému?“ upozorňuje.

„Jsem ekonom a velmi dobře vím, že sloučení by nepřineslo z ekonomického hlediska žádné výhody, spíše naopak. Nepřispěje to ani k lepší personální situaci, pacientů sloučením neubude. Navíc považuji otevření tohoto tématu právě v této těžké době za velmi nekorektní,“ podotýká Vajdák.

Zaměstnanci u svaté Anny už podepisují petici, která má jasné znění: Nepřejeme si sloučení FN Brno a svaté Anny. „Vůbec nechápu důvod, proč by k tomu mělo dojít. Ani co se týče ekonomické stránky,“ říká lékař Petr Kus, který pracuje ve svatoanenské nemocnici a zastupuje Lékařský odborový klub.

Redakce oslovila i několik zaměstnanců FN Brno. O plánu svého ředitele nevěděli a byli z něj v šoku.

„Zatím se k nám tato informace nedostala, ale vůbec si nedovedu představit, jak by to mělo fungovat. U nás pracuje přes pět tisíc lidí, u svaté Anny přes tři tisíce. Jsou to obrovské zdravotnické kolosy. Jako první mě napadá, že se budou rušit oddělení, aby v obou nemocnicích nebyly stejné odbornosti a tím se ušetřilo,“ uvedl jeden z lékařů, který si nepřál uvést své jméno.

Ministr Blatný se nahlas k žádné ze stran nepřipojil. „Zdravotnictví a celý systém zdravotní péče v Brně je třeba řešit komplexně a zejména s ohledem na jeho financování jako celku i jeho jednotlivých částí. Z toho důvodu si chci poslechnout verze všech zainteresovaných stran, chci s nimi probrat jejich představy a reálné možnosti,“ vzkazuje do Brna.

V nemocnicích už se škrtalo

Vytvoření jedné velké fakultní nemocnice v Brně zamýšlel už před sedmi lety ministr za TOP 09 Leoš Heger. Měl podporu Romana Krause, který tehdy oběma zařízením dočasně šéfoval, a vytvářel i strategii, jak by mohla obě pracoviště v budoucnu spolupracovat pod jedním vedením.

V podstatě šlo o analýzu, která měla napovědět, které oblasti jsou v nemocnicích zdvojené a šly by zredukovat. „Když ale skončil ministr Heger, zmizely i plány na sloučení,“ připomíná Kraus, jenž je nyní předsedou senátního výboru pro zdravotnictví za ODS.

Na schůzku, která se uskuteční příští pátek v Brně, byl také pozván. „Hlavním problémem zdravotnictví je nyní covidová krize. Dělat v tuto dobu jiné organizační kroky, když jsou nemocnice zatížené stěhováním oddělení právě kvůli pandemii, mi nepřijde šťastné, ale vyvolat jednání samozřejmě lze,“ konstatuje Kraus.

Pod jeho vedením už dřív došlo k dílčím krokům k zefektivnění péče v brněnských „fakultkách“. Například u kožního oddělení ponechal kliniku pouze u svaté Anny, oční ji zase mělo jen v Bohunicích. Podle Krause oddělení nebyla plně vytížená, takže jim omezení neuškodila.