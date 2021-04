Nelegální migranty odhalil na Moravě vrtulník, přes Česko mířili na západ

„Na Vyškovsku ve čtvrtek brzo ráno hlídka zastavila osobní vozidlo s cizí registrační značkou, ze kterého náhle vyskákalo několik osob, ty se pak bleskově rozutekly do okolí. Za necelou hodinu se je všechny podařilo nalézt a zajistit i za pomoci vrtulníku. Celkem bylo vypátráno sedm cizinců, kteří měli pocházet z Afghánistánu,“ uvedl krajský mluvčí policie Petr Vala.

Policisté na místě kontroly zajistili i řidiče auta, u něj budou řešit, jaká je jeho role při převozu migrantů.

Krátce před čtvrtečním polednem cizinečtí policisté vypátrali další dva muže na bývalém hraničním přechodu u Lanžhotu. Mladí cizinci se skrývali na podvozku náklaďáku. Uvedli, že mají namířeno na západ. Policisté je zajistili a převezli k výslechům.

Na další cizince upozornili ve středu obyvatelé obce Velešovice na Vyškovsku. „Když podezřelá trojice nahlížela do oznamovatelova automobilu a gesty se dožadovala vody, měl jasno. Přivolal policejní hlídku, která cizince ještě v obci zadržela,“ popsal Vala.

Cizinci ve věku kolem dvaceti let přiznali, že pochází z Libye a do Česka se dostali před několika dny na kamionu převážejícím osobní auta. Namířeno měli do Rakouska.

„V úterý pak obsluha odstavného parkoviště nákladních automobilů nedaleko Podivína nevěřila svým očím. Z bulharského kamionu z nákladního prostoru vyskákala skupinka mužů a uprchla,“ řekl policejní mluvčí.

Začala tam pátrací akce, do které se zapojilo několik hlídek a psovodi se služebními psy a ze vzduchu pomáhal s hledáním i vrtulník s termovizí. Během krátké doby policisté objevili v nedalekém lese u dálnice D2 skupinku lidí.

„Když opustili les, padli přímo do rukou ze vzduchu navigovaných zasahujících policistů. Pětice cizinců sdělila, že pochází z Afghánistánu. Do bulharského kamiónu se prý bez vědomí řidiče dostali v Rumunsku a měli namířeno do západní Evropy. Všichni migranti byli zajištěni. Nyní s nimi probíhají potřebné úkony,“ dodal Vala.