Ujíždějící auto proráželo policejní zátarasy, šofér vezl devět běženců

„Dvaadvacetiletý moldavský šofér reagoval na pokyn hlídky k zastavení sešlápnutím plynu a začal ujíždět,“ popsal první kontakt policistů s řidičem osobního auta Chrysler Voyager mluvčí Bohumil Malášek.

Cizinec sjel z dálnice do Velkých Bílovic, pak zamířil do Podivína. V obci se snažil policistům ztratit. Nakonec jeho cesta vedla do Lednice.

Právě na této cestě připravili policisté dva zátarasy. „Opravdu zběsile ujíždějící řidič, který ohrožoval nebezpečnou jízdou i další účastníky silničního provozu, je za cenu poškození služebních vozidel i svého prorazil,“ uvedl Malášek.

Až na silnici směrem na Valtice se řidič dostal do sevření dvou policejních aut a musel zastavit. „Ani potom se nechtěl vzdát. Hlídky k jeho zadržení a uklidnění použily hrozbu namířenou střelnou zbraní a donucovací prostředky,“ vyjmenoval mluvčí.

Policisté rychle pochopili, proč se Moldavan snaží za každou cenu ujet. Ve voze se totiž tísnilo devět běženců. Ti měli podle svých slov namířeno do západní Evropy.

„Policisté s nimi zahájili správní řízení za účelem vydání správního vyhoštění. Šofér skončil s pouty na rukou a následně v policejní cele. Bude se zodpovídat z organizování a umožnění překročení státní hranice a z útoku na úřední osobu,“ předestřel Malášek.

Moldavec převážel běžence v autě značky Chrysler Voyager s maďarskou poznávací značkou. Podobně jako jiný řidič před týdnem, kdy jihomoravští policisté vytáhli ze dvou osobních aut celkem 26 lidí. Podle policejního mluvčího jde ale jen o shodu náhod, nikoli o identické vozy.