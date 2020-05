Spolkne vás to jako džungle, popisuje starosta místo, kde zmizel motorkář

Kdyby se nehoda stala v protisměru, těla by si zřejmě někdo všiml okamžitě. Takto ovšem motorku i s řidičem pohltilo houští.

„Měl smůlu. Když do toho čtyři metry hlubokého srázu zahučíte, tak vás tam fakt nikdo neuvidí, proto tam byl tak dlouho. Byla náhoda, že někdo šel a zrovna se díval do toho místa. Jednou jsem tam viděl spadlé auto, ale to bylo takové výrazné, růžové. S motorkou vás to spolkne jako džungle,“ poukazuje starosta Krhovic Martin Major.

Vysoké trávě se tady daří, protože nedaleko teče řeka Dyje a drží se tu voda. Seče se ovšem jen nahoře u silnice, dole ve srázu se nachází náletové dřeviny všeho druhu.

Ohledně vozovky jde o přehledný úsek a často se tu i předjíždí. Zdejší silnice druhé třídy vede po malém mostu asi čtyři metry nad terénem, asfalt je v dobrém stavu a bez výmolů. Zrádná může být zatáčka u mostu, podle starosty Krhovic však jen pro nezkušené či riskující řidiče.

„Podle mého názoru jsou i horší a prudší zatáčky, ale asi na ní něco blbého bude. Možná naklopení, protože se tady něco děje dost často. Vykocené auto je tady každou chvilku, to mi hlava nebere. Shodou okolností asi týden před touto nehodou. Ale to bylo na druhé straně, na níž je krásně vidět, je tam jen pole a obilí,“ popisuje starosta, podle kterého tkví hlavní nebezpečí v tom, že tudy lidé jezdí nepřiměřenou rychlostí.

Mohla by pomoct dopravní značka

Tu zmínili také policisté při nálezu motorkářova těla. „Podle prvotních zjištění byla pravděpodobnou příčinou nehody vysoká rychlost, nehodu ale policie stále vyšetřuje,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek.

Navzdory častým karambolům úsek mezi Hodonicemi a Krhovicemi není místem tragických nehod.

Smrtelná se zde podle prvního muže Krhovic naposledy stala zhruba před třiceti lety.

„Motorkáři se musí naklánět, tak možná brnkl nohou. Zdá se mi to jako souhra nešťastných náhod, doufám, že se netrápil. Možná by byla na místě dopravní značka upozorňující na zatáčku,“ přemítá Major.

Motorkář nebyl místní, ale z nedaleké obce, jak zjistila MF DNES z několika neoficiálních zdrojů. U místa jeho skonu nyní hoří jedna svíčka.

Po muži pátrala policie od předminulého víkendu, náhodný oznamovatel našel tělo minulý čtvrtek. „Zahynul zřejmě už v neděli odpoledne, kdy odjel z domova na chvíli se projet. Od té doby ho už nikdo neviděl. Zůstaly po něm dvě malé děti,“ zaznívá na blogu ProBožice.