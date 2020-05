Mrtvý motorkář ležel u silnice několik dní, našel ho náhodný kolemjdoucí

Motorkář ležel i se svým strojem v porostu u silnice mezi Hodonicemi a Krhovicemi. „Několik dní po nehodě jeho tělo našel náhodný oznamovatel. Po muži policie od víkendu pátrala,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek.

Náhodný oznamovatel našel tělo motorkáře ve čtvrtek. „Podle prvotních zjištění byla pravděpodobnou příčinou nehody vysoká rychlost, nehodu ale policie stále vyšetřuje,“ doplnil Malášek.

U další obce na Znojemsku, u Lechovic, havaroval další motorkář v neděli. Čtyřicetiletý muž z Břeclavska boural se svým strojem Yamaha zřejmě poté, co nepřizpůsobil rychlost jízdy při projíždění zatáčky. „Dostal smyk a najel do protisměru. Tam narazil do svodidel a spadl,“ sdělila policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Břeclavský motorkář však měl štěstí, podle prvotních informací utrpěl lehké zranění. „Dechovou zkoušku měl negativní a způsobená hmotná škoda je asi deset tisíc korun,“ doplnila Drahokoupilová.

Paradoxně na jízdu motorkářů se tento týden policisté právě na Znojemsku zaměřili.

„Slunečné a teplé počasí láká motorkáře na silnice, proto jim v těchto dnech věnujeme zvýšenou pozornost. Většinu těch, kteří kolem nás v pondělí odpoledne v Družstevní ulici ve Znojmě, projeli, jsme zastavili ke kontrole. Každý z nich obdržel dárek,“ uvedla Drahokoupilová.

Motorkáři dostali reflexní šle, které zvýší jejich viditelnost. „Vidět a být viděn je důležité pravidlo bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. Připomínáme motorkářům, že patří k těm nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu a s pěkným počasím jich na silnicích přibývá,“ dodala Drahokoupilová.