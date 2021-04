Okno do budoucnosti. Brněnská laboratoř bude vyvíjet chytré technologie

Jak se co dělá Sledovat další díly na iDNES.tv

Odborníci z Ústavu telekomunikací Vysokého učení technického (VUT) ve spolupráci s českým operátorem Vodafone budou v laboratoři VodafoneUniLab testovat a vyvíjet zařízení v oblasti internetu věcí či takzvaného průmyslu 4.0. V laboratoři je k dispozici vybavení za několik milionů korun.

„Firmy k nám můžou přijít a my jim pomůžeme zkrátit cestu vývoje a uspět na lokálním nebo globálním trhu,“ sděluje Otto Zeman z Vodafonu.

Výzkumníci v laboratoři seznámí zástupce firem s novými sítěmi a proberou s nimi jejich plánovaný projekt. První konzultace bude pro všechny zdarma. „Firmy u nás mohou snadno otestovat své produkty či nápady. Náš program mohou využít jak ty malé, tak i velké nadnárodní společnosti,“ přibližuje Jiří Hošek z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT.

Právě první návštěva může rozjíždějícím se startupům ušetřit miliony korun. Firmy si díky univerzitnímu zázemí vyzkouší, které programy jsou pro jejich zařízení vhodné, či dokonce nezbytné. Investice do takových pokusů jsou přitom často tím nejdražším na celém vývoji produktu.

„I když má člověk skvělý nápad, často ani zařízení nezačne vyrábět, protože si jednoduše nemůže dovolit utratit za nějaké zkoušení programů tolik peněz,“ podotýká Zeman.

Vše bude fungovat díky komunikačním sítím nové generace nesoucím označení 5G, které umožňují budoucí vývoj v oblasti výroby, logistiky, energetiky, dopravy či zdravotnictví. Brněnská laboratoř je v současnosti jediná v Česku, kde je možné chování chytrých zařízení v těchto sítích otestovat.

Mnohé firmy se specializují například na vývoj chytrých domácností, na které se zaměřují i v brněnské laboratoři. „Uživatel může buď hlasově, nebo povelově přes chytrý telefon zadávat, co má domácnost udělat. Ať už chce vypnout a zapnout světla, změnit barvu osvětlení, zatáhnout žaluzie, nebo třeba zapnout termostat vytápění,“ popisuje výzkumník z VUT Pavel Mašek.

Chytrost domácností podle něj nespočívá jen v ovládání, ale i v tom, že technologie se sama učí, takže například při snížení teploty automaticky zavře okna a zapne vytápění domácnosti.

Pozor na člověka

V laboratoři kladou důraz především na kvalitu provedení a fungování. Právě ta je podle nich klíčová při přechodu z „papírového“ na digitální fungování firmy.

Technický slovníček Internet věcí: Situace, kdy lze jakékoli zařízení připojit do sítě a přenášet z něj data, takže funguje online.

5G síť: Pátá generace bezdrátových systémů s asi desetinásobně vyšší rychlostí přenosu dat než u předchozí generace.

Průmysl 4.0: Odvětví průmyslu, v němž se ve velkém využívá digitalizace a automatizace.

„S tužkou a papírem fungují firmy téměř za každé situace. Jak ale přejdou k digitalizaci, jsou náchylnější na drobné poruchy. Když přestane fungovat digitální řešení, na kterém bude firma závislá, tak následně přestane fungovat i celá firma,“ upozorňuje Zeman.

Lidé se podle výzkumníků nemusí obávat o bezpečnost těchto nových technologií, pokud k nim budou přistupovat zodpovědně. „Systém je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. A my se setkáváme s tím, že ten nejslabší článek je právě člověk. Lidé si často nemění přístupová hesla do sítě a využívají staré verze aplikací,“ říká Mašek s tím, že zná i případy, kdy celá domácnost byla napadena hackerem kvůli nezabezpečenému čidlu v akváriu.

Podle odhadů bude 5G síť do dvou let používat polovina Severní Ameriky, třetina Asie a pětina západní Evropy. Dnes je v dosahu této nejrychlejší mobilní sítě i 3,5 milionu Čechů. Odborníci z oblasti telekomunikací zároveň očekávají, že do dvou let vzroste i objem přenášených dat na světě až osminásobně.

Kromě chytrých telefonů totiž vzniká celý digitální ekosystém, kde spolu online komunikují celé továrny založené právě na nejmodernějších principech. Podle výzkumníků je proto pravděpodobné, že inteligentní zařízení postupně několikanásobně překonají počet mobilních telefonů.