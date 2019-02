Od školy ke škole. Kamion s laboratoří uvnitř vozí vědu za studenty

Studenti si v ní „osahají“ nejmodernější technologie a při workshopech si také sami něco vyrobí.

„Na pilotní půlrok se nám přihlásilo 64 škol, což je dvojnásobek naší kapacity. Do konce června tak máme program sestavený. Navštívíme školy napříč regionem, pojedeme třeba do Hodonína, Znojma nebo Mikulova,“ říká manažer FabLabu Tomáš Mejzlík z Jihomoravského inovačního centra (JIC).

Právě on a jeho kolegové stojí za nápadem vměstnat laboratoř do kamionu. V kamenné budově už totiž jednu mají – za dva roky fungování ji navštívily asi dva tisíce lidí. Vědu však chtěli přivézt k dětem, stroje proto umístili do kamionu.

„Na začátku jsme si udělali průzkum. A nikde na světě jsme neobjevili tak velkou pojízdnou laboratoř, jakou jsme sestavili my,“ poznamenává Mejzlík. Kamion má návěs o výměře přibližně 44 metrů čtverečních. Zázemí v něm najdou i dva lektoři.

Tři dny u každé školy

Od tohoto pondělí do středy stojí laboratoř před brněnským Gymnáziem Matyáše Lercha. Studenti si ji projdou při dopoledních komentovaných prohlídkách, v odpoledních dobrovolných workshopech si v ní pak mohou stroje vyzkoušet v praxi a odnést si domů i drobné výrobky. Pak se kolos vydá na cestu, u každé školy pobude tři dny.

Jako první se do mobilní „vědátorny“ podívali studenti boskovického gymnázia. Jejich tým loni vyhrál soutěž, kterou JIC pořádalo v kamenném FabLabu. Za půl roku vytvořili hrací skříňku, jež ohromila porotu, v pondělí tak dostali na vstup přednostní právo.

„Myslel jsem si, že půjdu studovat humanitní obory. Ale váhal jsem, věda mě bavila. Po zkušenosti se soutěží ve FabLabu jsem víc nakloněný jít na přírodní vědy nebo techniku,“ říká Jan Včelík z vítězného týmu.

Výroba mobilního FabLabu vyšla na osm milionů korun. Zaplatilo ji Brno a Jihomoravský kraj. Technologické firmy pak dodaly vybavení za dva a půl milionu, navíc se podílejí na provozu laboratoře. Školám se stačí zaregistrovat, přistavení i prohlídky digitální laboratoře jsou pro žáky a učitele zdarma.