Za bodnutí taxikáře do krku si muž odsedí dvanáct let, rozhodl soud

15:29

Na dvanáct let do vězení poslal krajský soud v Brně Filipa Staška, který letos v lednu bodl do krku svého známého taxikáře. Muže podle jeho slov od smrti zachránil silný řetízek, do něhož se nůž zachytil.