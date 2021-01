Soud snížil trest za bodnutí znojemského taxikáře, nešlo o útok s rozmyslem

Podle vrchního soudu šlo o pokus o prostou vraždu, nikoliv o pokus o vraždu s rozmyslem, za kterou hrozí vyšší trestní sazba.

Stašek, který byl pod vlivem alkoholu a pervitinu, bodl taxikáře loveckým nožem do krku. K útoku se doznal, tvrdil však, že si okolnosti nepamatuje.

„Neztotožnili jsme se zcela s právní kvalifikací, podle nás šlo v uvozovkách pouze o prostou vraždu, nikoliv o vraždu s rozmyslem,“ uvedl mluvčí soudu Stanislav Cik.

Staškovi původně hrozilo za vraždu s rozmyslem 12 až 20 let, po úpravě právní kvalifikace se sazba snížila na deset až 18 let. Soud zohlednil jeho dosavadní trestní bezúhonnost i lítost, kdy se poškozenému omluvil a nabídl mu finanční kompenzaci. Trest mu tak soud uložil na samé spodní hranici trestní sazby.



„Zařadili jsme jej také do mírnějšího typu věznice, a to věznice s ostrahou,“ doplnil Cik.

Případ se odehrál loni v lednu, kdy znojemský taxikář vezl Staška domů z hostince. Mladík neměl na zaplacení, pod různými záminkami taxikáře zdržoval a nakonec jej pod záminkou odemknutí dveří domu přiměl, aby se k němu otočil zády. V tu chvíli jej udeřil a bodl zezadu do krku. Pomoc si taxikář zavolal sám.

Stašek před soudem tvrdil, že si z osudného večera téměř nic nepamatuje, protože byl opilý a pod vlivem pervitinu. Podle jeho obhájce Filipa Opatřila nebyly důkladně objasněny okolnosti bodnutí ani věrohodnost napadeného, který vystupuje v případu v roli svědka.

„Jeho věrohodnost je podstatná pro vysvětlení toho, co předcházelo samotnému incidentu,“ uvedl Opatřil s tím, že některé skutečnosti udávané napadeným taxikářem nekorespondují s dalšími důkazy.

Podle soudu si obžalovaný musel být vědom toho, co dělá. Vyplývá to i z jeho komunikace s přáteli na sociální síti po incidentu, kdy je žádal o pomoc. Podle soudu si uvědomoval, co se stalo, čeho se dopustil, i následků svého činu.