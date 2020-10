Na jižní Moravě vyhrálo ANO, za jeho zády se však rýsuje čtyřkoalice

Na druhém místě s 11 mandáty skončili lidovci a jejich ambiciózní lídr Jan Grolich. ODS obsadila až čtvrté místo s devíti zastupiteli, těsně za Piráty, kteří budou mít deset zastupitelů. Starostové pro jižní Moravu získali sedm mandátů. Právě strany na druhém až pátém místě spolu právě vyjednávají o čtyřkoalici.

Tyto pravostředové strany, které by se spojily proti ANO, by dohromady daly pohodlnou většinu. Taková koalice by měla 37 mandátů, potřebuje 33.

„Jednání nemusí být snadná, takže je potřeba začít co nejdřív. Dlouhodobě je z hlediska očekávání středových a středopravých voličů cesta k výraznějšímu prosazení tohoto proudu přes volební spolupráci,“ prohlásil lídr ODS Jiří Nantl.

Už v sobotu večer se uvažovaná čtyřkoalice sešla ke společnému jednání.

Podle jedničky Starostů Františka Lukla vše směřuje k dohodě. „Nejbližší koaliční partner se v tuto chvíli jeví ODS a Piráti. Dohodli jsme s na základních rysech,“ uvedl Lukl.

Výsledek přes 10 procent a 7 mandátů vnímá hodně pozitivně. „Je to velký úspěch pro Starosty, je to silný hlas,“ uvedl Lukl.

Lídr ODS nevylučuje, že se obrátí i na ANO. „Náš základní cíl není negativní, ale je pozitivní, tedy sestavit koalici, která by fungovala i ve velmi těžké době. Myslím, že o vyšachování hnutí ANO se víc mluví, já bych ty řeči nepřeceňoval. Ve hře jsou opravdu všechny možnosti, uměl bych si představit i velmi širokou koalici,“ poznamenal Nantl.

Z hlediska počtu mandátů připadá v úvahu i spojení, v němž by bylo hnutí ANO s ODS, Starosty pro jižní Moravu a sociálními demokraty, kteří byli i v končící krajské koalici. Dohromady by měli 35 mandátů a vyšachovali by tak ve volbách druhé lidovce. „S výsledkem jsem spokojený, i když mohl být vyšší. Nic není rozhodnuto, o koalici budeme jednat,“ řekl lídr ANO Bohumil Šimek.

Sociální demokraté, kteří spadli z jedenácti mandátů na současné čtyři, zatím vyčkávají. „Aktivně se nikomu neozýváme, z naší pozice to nemá cenu. Čekáme na telefonát,“ prohlásil lídr kandidátky ČSSD a dosavadní náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Kometou voleb je lidovec Grolich

Spokojení jsou politici z uskupení Spolu pro Moravu, které tvoří TOP 09 a Zelení. Získali pět mandátů. „Spojení liberálních stran se ukázalo jako dobré. Čísla by byla lepší, kdybychom se víc zaměřili i na venkov, ale máme omezené zdroje a nevedli jsme extra velkou kampaň,“ uvedl lídr Jan Vitula.

S lídry Pirátů, ODS a KDU-ČSL, kteří tvoří koalici i na brněnském magistrátu, si už telefonoval. „Nikdy jsem nebyl nadšený z brněnské koalice. Byli jsme spokojení ve stávající koalici na kraji,“ poznamenal Vitula.

Největší kometou voleb na jižní Moravě je lidovec Jan Grolich, dosud takřka neznámý starosta Velatic na Brněnsku a poslední čtyři roky i krajský zastupitel.

Jako lídr kandidátky KDU-ČSL posbíral 12 tisíc preferenčních hlasů, suverénně nejvíc v Jihomoravském kraji. Šestatřicetiletý právník o parník předběhl i „čtyřtisícového“ oblíbeného stranického kolegu a bývalého hejtmana Stanislava Juránka. V domovských Velaticích voliči Grolichovi dali 73 procent platných hlasů.

Juránek stejně jako další bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD) jako jediní zasednou do krajského zastupitelstva už pošesté.

Starší lidé se k volbám báli, lituje Navrkal

Poprvé od vzniku krajů naopak budou v jihomoravském zastupitelstvu chybět komunisté.



„Je to obrovské zklamání. Mysleli jsme si, že dostaneme větší podporu, protože jsme pro to udělali všechno. Máme informace z terénu od našich lidí, že přestože volební účast byla obstojná, tak ti naši starší lidé strach z koronaviru nepřekročili, což nás trošičku zbrzdilo, především na venkově,“ posteskl si jihomoravský lídr KSČM Stanislav Navrkal.

„Samozřejmě děkuji všem voličům, my asi nejsme v rámci strany v republice jediní (kdo neuspěl) a budeme si muset výsledky vyhodnotit,“ sdělil Navrkal, který se stejně jako straničtí kolegové Ivo Pojezný a Zdeněk Koudelka dosud pokaždé do zastupitelstva dostal.

Ještě před čtyřmi lety pobrali komunisté na jižní Moravě 9,69 procent hlasů.

„Tolik jsme nečekali, ale doufali jsme, že bychom mohli získat šest a půl až sedm procent, jak ukazovaly i některé průzkumy. Ale hlavně v Brně jsme ztratili obrovské množství hlasů. Mladí se k volbám jít nebáli, ti starší opatrní lidé k volbám nešli. V daných možnostech jsme udělali, co jsme mohli - kontaktní kampaň, byli jsme mezi lidmi. Samozřejmě kvůli finančním možnostem nemáme ty obrovské billboardy a bannery, šli jsme spíš skromnější cestou,“ poznamenal Navrkal.