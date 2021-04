Trochu jiný online koncert Mňágy a Žďorp. Lidé ho poslouchali z parku

Hloučky lidí postávaly a seděly v brněnském parku známém jako Björnsonův sad mezi stavební a právnickou fakultou. Než jen tak posedět sem ale v sobotu večer lidé mířili na koncert kapely Mňága a Žďorp.

Ta nevystupovala v parku, živé koncerty jsou kvůli protiepidemickým opatřením stále zakázané, poslouchat ji ale mohli. Jako své místo pro online koncert živě přenášený na internet si totiž kapela vybrala vrcholek jedné výškové budovy z brněnských „trojčat“ Šumavská Tower.

„Přesně před rokem jsme hráli na střeše hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí, takže do roka a do dne jsme si to jinde zopakovali,“ vysvětlil nezvyklé místo pro koncert frontman kapely Mňága a Žďorp Petr Fiala.

I když jednotlivé hudebníky v devatenáctém patře ve výšce 66 metrů nemohl nikdo z fanoušků přímo vidět, jejich písně a také jejího hosta Mekyho Žbirky slyšeli velmi dobře. I díky speciálním reprobednám, které zvuk šířily právě do okolí. Po každé písničce tak následoval potlesk.

„Vůbec nevíme, jestli někdo přijde ani jestli si někdo koupí lístek na placený stream,“ sdělil Fiala krátce před koncertem k tomu, jakou očekává účast fanoušků dole v parku. Nakonec jich na místě mohly v menších skupinkách postávat asi dvě stovky.

Původně přitom kapela do Brna vůbec neměla zamířit, plánovala vystoupit v Karlových Varech na střeše hotelu Thermal. Tam to ale nevyšlo, a tak v pátek přijela připravovat vystoupení na jih Moravy.

„Tady normálně běží stavba, ale ti lidé byli tak hodní, že kvůli nám ji na den a půl zastavili. Jsme jim za to opravdu velice vděční,“ dodal frontman kapely.

Další online koncert jarního turné Mňágy a Žďorp se přesune zpět do zkušebny kapely. Za týden s kapelou vystoupí jako host Jarek Nohavica, o čtrnáct dní později Karel Plíhal.