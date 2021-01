Měl jsem přinést Švachulovi kokain a nahrávat ho, řekl u soudu svědek

„El-Talabani mi řekl, ať jdu za Švachulou do kanceláře, vysypu mu kokain na stůl a nahraju ho. Bude tak prý vydíratelný. Neudělal jsem to,“ prohlásil u brněnského krajského soudu Basman Jaza původem z Iráku.

Ten pracoval právě pro svého krajana a kontroverzního korunního svědka kauzy Samana El-Talabaniho, jehož prý potkal v roce 2007. Ještě o rok déle se zná s Jiřím Švachulou, bývalým místostarostou Brna-střed za ANO, který je hlavním podezřelým v případu rozsáhlé manipulace s veřejnými zakázkami na radnici.

„El-Talabani byl na Švachulu naštvaný kvůli penězům. Prý mu Švachula dlužil tři miliony jako podíl se zakázek,“ vypověděl Jaza. O svém šéfovi však řekl, že je pohádkář, lhář a „král špinavého byznysu“, takže si mohl zmíněný dluh vymyslet.

Jaza sám je ve výkonu trestu, soud mu dříve v jiné věci uložil souhrnný trest 9,5 roku vězení, mimo jiné za daňové úniky. Ve stejné kauze dostal souhrnný trest i El-Talabani.

El-Talabani prý sliboval peníze za hlasy pro ANO

Podle Jazy věděl El-Talabani už dopředu, že bude Švachula kandidovat v komunálních volbách v roce 2014. „Řekl mně to osobně. A taky, že bude práce, že budou dělat zakázky. A já mu na to odpověděl, že jsem jenom řidič,“ uvedl svědek.

El-Talabaniho prý také zaslechl vyprávět v hospodě u stolu, že bude dávat lidem tisíc až dva tisíce korun za to, aby dali hlas ANO a pomohli tak Švachulovi na radnici.

Jaza znal také podnikatele Pavla Ovčarčina, který je rovněž mezi obžalovanými v kauze Stoka. „El-Talabani mně řekl, ať ho vezmu do lesa a někde ho zakopu. Ani to jsem nesplnil,“ podotkl Jaza.

El-Talabani podle něj několikrát určitým lidem vyhrožoval, že je „dostane do tepláků“, tedy pošle do vězení. „I Jiřímu Faltýnkovi (bývaý člen ANO) měl říct, že ho do toho taky namočí,“ sdělil Jaza.

Švachula, který byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, jež ovlivnila desítky zakázek, u soudu už dříve prohlásil, že on sám byl obětí nátlaku.

Oslovil jej údajně El-Talabani a měl zájem o kontakty na městské firmy a údaje o zakázkách, později pak u firem vystupoval Švachulovým jménem a jemu samotnému vyhrožoval.

„Zmiňoval, že by se mohlo stát něco i mému synovi. Věděl jsem, že je toho schopen,“ uvedl Švachula.