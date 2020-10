Jak vydělávat na zakázkách? Švindlování v kauze Stoka popsal korunní svědek

El-Talabani u soudu mluví souvisle a zpaměti, i když si přinesl poznámky. Vše popisuje do podrobností. Hlavní obžalovaný, bývalý místostarosta městské části Jiří Švachula (dříve ANO), při jeho výpovědi hleděl do země.

K tomu, co je uvedené v obžalobě, se El-Talabani až na menší výjimky plně doznal. Uvedl ovšem, že systém mohl fungovat i bez něj coby organizátora.

Podnikatel iráckého původu popisoval například kontakt s někdejším šéfem investičního odboru radnice a členem ANO Petrem Liškutinem.

„Vykládal mně o tom, jak by se dalo slušně vydělávat na obstarávání veřejných zakázek. A to tak, že předem oslovené firmy budou mít k dispozici podklady přímo od něj nebo osob, které je vypracují, předají je mně a já je předám kolegovi a kamarádovi panu Ovčarčinovi, který byl dále dohodnutý s panem Smolkou,“ jmenoval El Talabani další obžalované podnikatele.

„Tyto podklady se týkaly oprav budov městské části Brno-střed, třeba fasád, schodišť, střechy i zastávky na Obilním trhu. Dále si vzpomínám, že mně tyto podklady dával i k opravám na Beethovenově, Solniční, Václavské, Údolní, Bratislavské a dalším,“ líčil.

Švachula mu podle jeho slov ukázal plachtu, na které byly vypsané plánované opravy.

„Tyto informace mně předal včetně rozpočtu a seznamu oslovených firem. Já, Švachula a ode mě Ovčarčin jsme věděli, kdy se budou práce dělat a kdo bude osloven. Firmy s tím byly také obeznámeny, včetně informace, kolik mají práce stát. Měly prostě předem jasné instrukce,“ nastínil El-Talabani, který usiluje o status spolupracujícího obviněného.

Úplatek za získání zakázky podle něj činil obvykle deset, někdy i dvanáct procent. Polovina šla Švachulovi a druhou si dělili El-Talabani s Ovčarčinem.

„Bavíme se o zakázkách do pěti milionů korun. Do telefonu přišla zpráva: Mám to. Rozdal jsem papírky, kde byly firmy, které budou následně osloveny k dané práci. Dále jsem poslal informaci o maximální ceně a kdo bude konkurence. Pak jsem veškeré podklady dal Ovčarčinovi a ten Smolkovi,“ rozvedl El-Talabani.



V soudní síni jsou s ním také těžkooděnci, Švachula má oblečenou neprůstřelnou vestu. El-Talabani na začátku přiznal, že dostal u Městského soudu v Brně podmínku za vyhrožování.

Během výslechu uvedl, že machinace se zakázkami se týkaly i městských společností Teplárny Brno, Technické sítě Brno a SAKO Brno. „Co se týče městských firem, tam šly výběry samozřejmě do vyšších částek,“ poznamenal.