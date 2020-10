Losování a kdo dřív přijde. Soudy řeší omezený počet účastníků různě

„Dodržujeme bezpečnostní pravidla, rozměřili jsme jednací síň, tak aby v ní byli dostatečné rozestupy a rozhodli jsme se, že nebudeme pouštět více než deset lidí. Pokud tedy v jednacím řízení bylo sedm přímých účastníků, pustila jsem do místnosti už jen tři členy veřejnosti,“ vysvětlila soudkyně Okresního soudu ve Svitavách Eva Kotalová.

Rozhodnutí o tom, kdo půjde dovnitř probíhalo následujícím způsobem. „Vyšla paní soudkyně a oznámila nám (dalším novinářům) a veřejnosti, že do místnosti pustí kvůli hygienickým opatřením jenom tři lidi. O těch třech lidech se rozhodovalo losováním. Kdo si vylosoval papírek s křížkem, mohl dovnitř,“ řekl kolega z pardubické MF DNES a dodal, že se s tímhle přístupem setkal poprvé.

Přestože je v Česku omezený počet lidí ve vnitřních prostorách do deseti lidí, pro soudy platí výjimka. Do místnosti, tak může být vpuštěno více lidí, pokud budou dodržovat opatření, roušky, dezinfekce a podobně. Ovšem i za normálních okolností je vždy na rozhodnutí soudce, jestli do jednací síně pustí nebo nepustí veřejnost, novináře nebo studenty práv.

„Tento losovací systém a maximálně deset lidí v místnosti dodržujeme na Krajském soudě ve Svitavách všichni,“ dodala soudkyně Kotalová a vyloučila, že by další lidé, kteří nebyli přímým účastníkem v trestním řízení, tzn. právníci, svědci, státní zástupce, nevpustila z důvodu projednávání závažného případu. V tomto konkrétním stání se jednalo o zahájení líčení v případu tříletého chlapce, na kterého v září 2018 spadla na řezbářském symposiu socha a zabila ho. Obžalované je svitavské muzeum a také ředitelka instituce Blanka Čuhelová.

Rozestupy stačí, přes roušku není rozumět

Ne všechny soudní instituce jsou v tomto ohledu tak přísné. „Krajský soud v Hradci Králové dodržuje opatření, roušky, rozestupy a dezinfekce, nicméně rozhodnutí o počtu lidí je na uvážení každého soudce,“ uvedl mluvčí Jan Kulhánek. „Soudci vycházejí i z opatření ministerstva zdravotnictví, kde pro soudy platí výjimka a mohou tak při rozestupech sundat v místnosti i roušku,“ dodal s tím, že je sundání roušky i preferováno, protože každé stání je nahrávané a záznam se pak přepisuje. „Když na sobě jednotliví účastníci mají roušku, tak jim v nahraném záznamu není rozumět. Kromě toho chce také soudce často vidět mimiku svědků, aby správně vyhodnotil jejich výpovědi.“

Jeho slova potvrdila redaktorka z Pardubic: „Soudní senát byl chráněný plexisklem, všichni přítomní měli dvou a půl metrové rozestupy. Soudkyně netrvala na rouškách, pokud byl dostatečný rozestup. Jedním z důvodů byl i fakt, že si jednotliví účastníci špatně rozuměli. Roušku si nechal jenom jeden svědek.“

Kdo dřív přijde

Krajský soud v Brně dodržuje standardní opatření, rozhodnutí o počtu lidí nechává na konkrétním soudci. Najdou se ale i výjimečné případy, například nedávno projednávaná kauza Stoka. „U této kauzy jsme očekávali větší zájem ať už veřejnosti nebo médií,“ sdělila tisková mluvčí Klára Belkovová. Z důvody ochrany všech zúčastněných, kterých bylo i více než obvykle, se rozhodlo o omezení počtu veřejnosti na devatenáct lidí v místnosti.

„V dostatečném předstihu jsem e-mailem informovala všechny, kteří by se chtěli zúčastnit jednání, že k dispozici bude pouze devatenáct míst, a kdo dřív přijde, ten má místo,“ upřesnila s tím, že se přišlo tak akorát lidí a nemuseli nikoho „vyhazovat“. Dodala také, že i samotná místa byla od sebe vzdálena dva metry, obsazovala se ob jednu řadu a všichni museli mít roušku.

„Po každém stání se místnost větrá a dezinfikuje,“ doplnila Belkovová.

Omezená kapacita jednacích síní

Krajské soudy v Praze a Ostravě dodržují standardní opatření a rozhodnutí o počtu lidí v jednacích síní podle jejich mluvčí závisí na soudci.

„Nesetkala jsem se s omezením pouze deset lidí v soudní síni, ale kapacita je omezená prostorem samotné síně. V každé jednací místnosti jsme rozměřili dostatečný dvoumetrový rozestup od každého sedadla. Počet lidí je tak omezený pouze tímto způsobem,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá.

Její kolega Jiří Wažik doplnil, že roušky byly povinné pro veřejnost, ale ne u účastníků. „Rozhodnutí však vždycky záleželo na konkrétním soudci. Poslední dobou se setkávám s vyžadováním pokrývky nosu a úst i u účastníků (státní zástupce, obhájce, svědci).“

Dále uvedl, že se zvažuje zrušení projednávání kauz, kde je větší počet obžalovaných (dvacet a více). „Zatím jsme nic nerušili, ale sledujeme vývoj situace a podle toho se budeme rozhodovat. Když je více obžalovaných, každý má svého právního zástupce, svědky, tak by při jednom stání mohlo být až šedesát lidí a to mi nepřijde rozumné realizovat,“ dodal.