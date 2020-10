Úplatky jsem nosil v tašce, vešlo se tam hodně peněz, tvrdí svědek ze Stoky

Obžalovaný Saman El-Talabani vypovídal u brněnského krajského soudu v úterý šest hodin. Posléze odpovídal na dotazy advokátů, dnes se k jeho slovům mohli vyjádřit další obžalovaní v čele s Jiřím Švachulou.

Sám El-Talabani se k činu přiznal a popsal, jak rozsáhlý systém ovlivňující veřejné zakázky na Brně-střed i městských firmách fungoval. „Úplatky jsem nosil Švachulovi v igelitce do jeho galerie, domů či do garáže. Šlo o částky devět i deset milionů. Do igelitové tašky se toho vejde hodně,“ zopakoval dnes u krajského soudu.

Švachula na slova korunního svědka reagoval tím, že odkázal na svou dřívější výpověď, kde vinu popřel. Není prý pravda, že on sám El-Talabaniho vyhledával.



„Sešli jsme se na Špilberku, kde mě vyhledal. Řekl, že jestli mu nepomůžeme, tak skončíme v teplákách,“ uvedl Švachula, kterého opět doprovázeli těžkooděnci a měl oblečenou neprůstřelnou vestu.



Podle informací MF DNES Švachulovi hrozí nebezpečí, a tak policisté nechtěli nic podcenit.

Na výpověď El-Talabaniho reagoval i podnikatel Pavel Ovčarčin, který měl podle žalobce dostávat podíl z vybraných úplatků. „Jsem v šoku z částek, co tu El-Talabani řekl. A že jsem dostával nějakou polovinu. To bych asi neměl problém s placením nájmu za kanceláře,“ tvrdil Ovčarčin.

Soudkyně Jaroslava Bartošová následně přečetla El-Talabaniho výpověď z března loňského roku, protože si podle ní obžalovaný nepamatoval detaily. Tenkrát klíčový svědek uvedl, že do machinací byla zapojená i DEA Energetická agentura.

„Z pozice administrátora zakázek vypisovala výběrové řízení na míru, aby obstály jen vytipované firmy. Například cíleně manipulovali parametry typu počet osob či technické zázemí, aby v tendru nemohly uspět neoslovené firmy,“ přečetla soudkyně ze spisu.

Poprvé El Talabani vypovídal před rokem 8. března. Tedy den poté, co policie zasahovala na radnici Brna-střed. Policisté tenkrát zadrželi devět lidí včetně Švachuly.