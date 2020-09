Peníze v obálce mě překvapily, řekl u soudu exšéf investic z kauzy Stoka

Petr Liškutin u soudu popsal, jak se setkal s dalším obžalovaným v kauze Stoka podnikatelem Michalem Unzeitigem. „Ptal se mě, jestli by nebyla nějaká práce a zeptal se, kolik se dává, že slyšel pět až deset procent,“ uvedl Liškutin s tím, že odpověděl, že neví a dál to nerozebíral.



„Unzeitig ale došel ke mně do kanceláře a řekl, že nese první část a sahal do tašky. Řekl jsem mu, že to vyřídíme pak. Nevěděl jsem vlastně vůbec, o co jde,“ sdělil u soudu s tím, že si myslel, že se to možná týká hokeje, k němuž měl on i Unzeitig blízko.

Později ale za ním přišel podnikatel znovu. „Dal mně obálku, ale až později jsem zjistil, že je uvnitř 70 tisíc, což mě velmi překvapilo,“ popsal.

„Původně jsem si chtěl peníze nechat pro vlastní potřebu, ale pak mně došlo, že je to blbost,“ doplnil.



Podotkl, že chtěl peníze vrátit, ale to se mu nepovedlo hned, ale až po delší době, když měl cestu zrovna přes Židenice, kde podnikatel žil.

Vyjádřil se i k dalšímu obžalovanému podnikateli Lubomíru Smolkovi. „Dozvěděl jsem se, že zakázky na radnici řídí právě on a divil jsem se tomu. Volal jsem mu, setkali jsme se v centru Brna a říkal jsem mu, že jsem slyšel, že lobbuje za firmy a prosil ho, ať toho nechá,“ vypověděl.



Hlavní líčení v kauze Stoka začalo v pondělí. Švachula hned první den popřel, že by založil organizovanou zločineckou skupinu, a řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho.



I v úterý však proti němu vypovídali další obžalovaní jako Petr Kosmák, bývalý vedoucí technik správy nemovitostí, který řekl, že Švachulovi nosil peníze do jeho vinárny Garage Wine, kde peníze nechával u obsluhy.

V této větvi kauzy Stoka je obžalováno celkem 11 lidí a dvě firmy. Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed. Další větve se ještě vyšetřují.



Výše úplatků podle státního zástupce dosáhla až 47 milionů korun, celkem šlo o 27 zakázek na Brně-střed.