Balíček s úplatky jsem předával obsluze vinárny, řekl technik z kauzy Stoka

Petr Kosmák u Krajského soudu v Brně popsal, že místo vedoucího technika na radnici mu nabídl další z obžalovaných, podnikatel Pavel Ovčarčin, s tím, že bude muset prosazovat předem domluvené firmy.

„Po schůzce mně pan Švachula řekl, že co jsem s tím člověkem odpoledne probíral, je pravda. Na nabídku stát se vedoucím technikem správy nemovitostí jsem kývl. Ovčarčin mně předložil seznam firem, který jsem měl dát podřízeným. Ještě mně řekl, že jestli místo nepřijmu, tak mně hrozí vyhazov z místa řadového technika. A pokud se stanu vedoucím, tak budu hlídat techniky, aby vybírali firmy z daného seznamu,“ vylíčil Kosmák.

Ten podle svých slov Ovčarčinovi vysvětloval, že nelze firmy u rozdělaných prací vyměnit ze dne na den. Dostalo se mu odpovědi, že má stávajícím firmám nabídnout, že mohou být členy dodavatelského týmu za předpokladu, že budou odvádět 15 procent z dohodnutých částek. Seznam firem se tak průběžně měnil.

Následně se Kosmák od Švachuly dozvěděl, že Ovčarčin ve své roli skončil. Se Švachulou se vedoucí technik podle své výpovědi setkal u něj v galerii.

„Měl tam seznam firem a já mu říkal, které firmy patří pode mně, a kdo byl pod Ovčarčinem. Následně mně Švachula řekl, že od teď budu peníze předávat jemu, respektive obsluze jeho Garage Wine a dal mně lístek se jménem obsluhy. Stálo na něm Viktor Volný,“ sdělil Kosmák.

Na úřadě chybělo víno, reagoval Švachula

Právě Volnému pak v letech 2016 až 2018 podle spisu předával balíčky s úplatky. „Zeptal jsem se, jestli tu můžu nechat balíček pro pana Švachulu, a pan Volný, že samozřejmě. Co bylo s penězi dál, nevím,“ poznamenal Kosmák.

Z 15 procent, které vybírali jako úplatek z celkového objemu zakázky, měl prý dvě procenta. „Zbytek jsem odevzdával Ovčarčinovi. Bylo mně jen sděleno, že je nějaká skupina kolem pana Švachuly, které připadne zbytek. Šlo o desítky až stovky tisíc měsíčně,“ upřesnil Kosmák.

Švachula se proti jeho slovům ohradil. „Kosmákovi jsem nevolal a nepotvrzoval mu, že co zaznělo na schůzce, platí. Nikoho jsem ani nežádal o seznam provedených prací. Nedostával jsem ani žádné obálky s penězi. Lístek se jménem pana Volného jsem dal Kosmákovi, protože na úřadě chybělo víno na Vánoce, tak jsem mu napsal, kde má láhve vyzvednout,“ prohlásil.

Kosmákovu výpověď zpochybnil také Ovčarčin. „Rozhodně jsem mu neřekl, že pokud nepřijme pracovní nabídku stát se vedoucím, tak dostane padáka,“ zdůraznil.



Seznam 25 firem

Podnikatel Smolka, který vypovídal před Kosmákem, je spoluvlastníkem stavební společnosti Kros-stav, která je rovněž obžalovaná. Muž usiluje o status spolupracujícího obviněného. Uvedl, že jej také oslovil Ovčarčin.

„Požádal mne, abych pro městskou část Brno-střed vypracoval seznam firem, které mají nějakou historii, které znám, s tím, že zadání měl od Brna-střed. Sepsal jsem asi 25 firem, které jsem znal, ty jsem informoval, že předávám seznam na Brno-střed,“ přiblížil Smolka.

Dodal, že nebylo řečeno, k čemu bude seznam sloužit. Věděl jen, že se firmy budou účastnit výběrových řízení.

Korupce se podle obžaloby odehrávala právě při zadávání veřejných zakázek, kdy je získávaly vybrané spřátelené firmy. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky.

Smolka přiznal, že v některých případech převzal úplatek od oslovené a následně vítězné firmy a předal jej dál. Ze svých peněz potom poskytoval úplatky, když se vítěznou firmou stal Kros-stav.



Úplatky prý byly „odvodem za zakázku“

Ve třech případech Smolka provize dával Ovčarčinovi, asi v šesti bývalému vedoucímu investičního odboru Brna-střed a místostarostvi v Brně-Ivanovicích Petru Liškutinovi (stejně jako Švachula dříve ANO), který údajně Ovčarčina v pozdější fázi nahradil.

„Šlo vždy o deset procent v českých korunách. Cena zakázky o to nebyla navýšena, vždy jsme dodrželi projektantský rozpočet,“ sdělil Smolka. Údajně mu řekli, že je to „odvod za zakázku“ a neřešil, co s předanými penězi bude.

Smolka také prohlásil, že se jednou nebo dvakrát setkal se Švachulou ve vinárně a ten se jej ptal, jestli je v kontaktu s Ovčarčinem. Sám Švachula tato setkání následně popřel.



Hlavní líčení v kauze Stoka začalo v pondělí. Švachula popřel, že by založil organizovanou zločineckou skupinu, a řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho.



Vypovídal také Ovčarčin, který uvedl, že u některých zakázek předával Smolkovi neveřejné informace od Talabaniho, od Smolky pak zpětně inkasoval provize od firem, které díky informacím zakázku vyhrály.

V kauze je obžalováno 11 lidí a dvě firmy. Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed.



Výše úplatků podle státního zástupce dosáhla až 47 milionů korun, celkem šlo o 27 zakázek na Brně-středu.