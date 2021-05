Covid zvedl zájem o tuzemskou dovolenou v karavanu, nové už nejsou k mání

„Tento víkend jsme úplně obsazení,“ hlásí už třetí týden po sobě stellplatz, který loni vyrostl u vinařství Mádl ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. Poptávka ze strany karavanistů o pobyt spojený s degustací vín je tu enormní. Lidé se do rezervací zapisují dokonce jako náhradníci.



„Zájem je letos velký, myslím, že až abnormálně velký. Jižní Morava táhne, protože je tady tepleji než jinde v Česku. Vládne zde taková moravská pohoda,“ směje se David Mádl, provozovatel Park’n’wine, kde můžou karavanisté kromě místa k stání v sezoně dostat i nějakou tu lahev vína.

Vedle obytných vozů už jsou rozložené stolky a volno si u skleničky užívají celé rodiny. „Dříve jsme jezdili se stanem, pak jsme koupili karavan. Je v něm pohodlí a vše máme pořád sbalené,“ vypráví jeden z karavanistů, který do Velkých Bílovic přijel s rodinou. Ráno si s dcerou odbudou online výuku, odpoledne vyráží na výlety po okolí.



„Covid karavaningu rozhodně pomohl. Zahraničí je pro většinu lidí stále zapovězené, 99 procent jezdí po Česku,“ podotýká Mádl, který letos na stellplatz přidal dalších dvanáct míst. „Teď jich je celkem třicet. Karavany navíc nestojí tak u sebe, mají víc prostoru,“ ukazuje.

Také v rekreačním areálu na břehu Výrovické přehrady u Znojma navýšili kapacitu o zhruba dvacet procent.

„Změnili jsme vnitřní uspořádání kempu, abychom získali další místa. A volnou plochu jsme nově rozparcelovali tak, aby bylo méně místa pro stany a více pro karavany,“ vysvětluje provozní manažer areálu Výr Jiří Rulf. Přitakává, že karavanů jezdí čím dál víc. A pomalu zde začínají sbírat rezervace na léto, které trend jasně potvrzují.

Vyprodáno, hlásí prodejci

V Mikulově pro obytné vozy dokonce roste zcela nový kemp. Pokud vše půjde podle plánu, otevře začátkem prázdnin. „Sám rád jezdím karavanem a v Mikulově mi takové místo chybělo,“ vysvětluje majitel kempu Jan Zemánek, proč se pustil do letního podnikání. Místo nabídne i pro přívěsy a stany. K dispozici lidem bude kompletní sociální zázemí i společná kuchyně.



Dovolená v karavanu přitom není nic levného. Pokud si zájemce obytný vůz půjčí, vyjde ho týden v průměru na 35 tisíc korun – v ceně je půjčovné i parkování na stellplatzech. Pro srovnání, týdenní pobyt v Egyptě pro čtyřčlennou rodinu stojí zhruba 60 tisíc korun.



Přes zimu přesto prodeje karavanů narostly o 200 procent. A jejich pronájem o polovinu. „Zájem je stále velký, ale prodejci už zkrátka nemají další vozy k nabídce, takže zákazník musí počkat do příštího roku. Češi jsou přitom ochotní investovat do dražších karavanů. Za poslední rok uspořili na hlavu zhruba čtyřikrát více, než by ušetřili, nebýt pandemie. Tyto peníze nyní mohou putovat do ekonomiky, třeba i na karavany,“ míní Lukáš Kovanda, člen ekonomické rady vlády.

V kempech mezitím čekají na jediné – termín, kdy jim vláda dovolí otevřít brány pro návštěvníky. „Věříme, že hostů dorazí hodně, podobně jako loni. Hlavně o prázdninách byla úplně plná jak pevná lůžka, tak místa pro karavanisty i stanaře. Pokud nám vláda dovolí otevřít, očekáváme opravdu velký nápor,“ říká Michaela Kolínková z autokempu Merkur v Pasohlávkách.

Aby člověk vypozoroval trend obliby karavanů, nemusí podle ní ani nahlížet do kempů. „Je to jasně vidět i na cestách. Obytných vozů je stále víc,“ komentuje fakt, že v turisticky atraktivních oblastech typu Lednicko-valtického areálu, okolí Pálavy či Znojemska jsou karavany nepřehlédnutelnými účastníky silničního provozu.

Dvojí metr pro karavanová stání

Místa pro pokoje na kolech vznikají nejen v oficiálních kempech, ale také v soukromých zahradách. Propaguje je server bezkempu.cz. Z toho ovšem v jihomoravských obcích příliš velkou radost nemají.

„Problém je v tom, že proti sobě stojí dva typy provozovatelů obdobných služeb. Jedni, kteří nabízejí penziony či kempy a na veškeré služby si zřídili živnostenské oprávnění, mají zkolaudované prostory, odvádějí poplatky. A pak ti druzí, kteří umožní parkování obytného zařízení na svém pozemku a formálně neposkytují žádné další služby, takže nepotřebují žádná povolení,“ upozorňuje například starosta Dolních Dunajovic na Břeclavsku Josef Hasník (nez.).

Jak říká, ceny jsou přitom v obou případech velmi podobné, ale právní postavení zcela jiné. Vnímá to tedy jako diskriminaci lidí, kteří ubytovávají podle všech pravidel. S platformou bezkempu.cz se pro letošní rok dohodl alespoň na tom, že „ubytovatelé“, kteří poskytnou stání karavanům, se přihlásí k platbě poplatků z pobytu. Je to ale jen malé vítězství. „Podle mě je to na hraně,“ hodnotí tento způsob poskytování pozemku, při kterém by jeho majitelé správně neměli umožnit přístup k vodě, elektřině ani sociálnímu zařízení.

A to samozřejmě generuje další problémy. „V inzerátu jedné paní například stálo, že můžou šedou vodu bez chemikálií vylévat do keřů kolem pozemku. A přestože mají karavany svůj záchod, stejně nám zabíhali do kolem rostoucí kukuřice, což se zase nelíbilo zemědělcům,“ posteskl si starosta.