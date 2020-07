Dovolená v apartmánu na kolech je zážitek. Ale levné to není

Letošek přeje dovoleným v Česku, a tak jsme si půjčili obytné auto a během deseti dnů projeli pořádný kus naší země. Mácháč, Kokořínsko, Brdy, Táborsko, Lipno, Šumava... Neplánovali jsme, vyhýbali se kempům a tábořili zásadně „nadivoko“ v přírodě – ovšem snažili jsme se být maximálně pořádní a ohleduplní.

Také vás vždy podobné dobrodružství s domem na kolech lákalo? Pak vám může přijít vhod pár praktických tipů a postřehů z naší výpravy: jak hledat nocleh, co dělat, když bliká nějaká kontrolka, jaké stáhnout aplikace do mobilu a kolik to celé stojí.

Technicky: Na 7,5 metru dlouhý obytný vůz Adria Matrix s podvozkem od Fiatu stačí řidičák B. Diesel s automatickou převodovkou je zcela nový, má najeto jen 883 kilometrů. Auto vyjíždí z pražské půjčovny. Na palubě najdete plně vybavený apartmán s nezávislým vytápěním: kuchyňskou část s třemi plynovými hořáky, ledničku s mrazákem, toaletu i samostatný sprchový kout. Peřiny, povlečení, ručníky… Všechno.

V zavazadlovém prostoru je standardně stůl a čtyři skládací křesla, mini gril a dvě jízdní kola. Vešly se tam navíc i dva dovezené dětské bicykly. „Na cestách jste zcela nezávislí, co se týká hygieny i přípravy jídla,“ komentuje Helena Makovská z půjčovny Karavany Česko.

Lidsky: Osádku vozu (výběr členů je strategicky důležitý pro pohodu cestování) tvořili muž-řidič-kuchař, žena-navigátorka-kavárnice a dvě osmileté holky-zpěvačky-bavičky-průzkumnice. Vhodné je shodnout se společně předem na představě cesty, v našem případě: relax v přírodě s komfortním zázemím mimo kempy, nezávislost a putování bez plánování, trocha zajímavostí pro děti + návštěvy minipivovarů.

Zkušenosti: Česko je pro „Obytňákovy“ zemí zaslíbenou a jde to i bez kempů. Zatím, protože v západní Evropě (prý mimo Skandinávii) si cestování nadivoko kvůli zákazům a hrozícím pokutám neužijete.

Skvělá je naprostá nezávislost – obytňák má nádrž na 140 litrů vody pro kuchyň, sprchu a splachování toalety, doplňovali jsme ji zdarma jednou na benzince a dvakrát u dobrých duší cestou. Vytápěli jsme každou noc na 20 až 23 stupňů – kompletní spotřeba LPG vyšla na 280 korun za deset nocí.

Obsluha chemického záchodu je překvapivě jednoduchá a hygienická, manipulace jako s příručním kufříkem, navíc bez obávaného zápachu. Na některých pumpách záchod vylijete bez problémů, jinde ne, ptejte se.

A když se v autě něco děje, voláte nonstop linku půjčovny. „Ta blikající červená kontrolka značí jen to, že se za jízdy nabíjejí baterie. Je to v pořádku,“ zní rada z telefonu. Parádní je zatmění všech oken po stranách i na střeše. Není vidět dovnitř a v noci světlo z interiéru neruší v přírodě.

Tipy: Nocujte, kde se dá – ale ohleduplně. Vyplatí se dobře hledat, pak se dá najít krásné místo, i když to někdy trvá pět nebo deset kilometrů jízdy navíc. V první části desetidenní cesty jsme noclehy hledali naschvál na náhodu, bez technologií.

V okolí Lipna sice mohou překvapit zákazové značky u mnoha odboček z hlavní silnice a nově se rojící cedule se zákazem nocování v obcích i na turistických parkovištích, ale jde to. Vyplatilo se nám přesunout se na nové místo vždy v podvečer. Ideální byly odbočky k osamělým hotelům, penzionům a prázdninovým rezortům nebo dlouhé polní cesty na louky. Kousek od Perneku, Horní Plané či Modravy – tam všude se dalo auto na noc „zapíchnout“. Nabízely se i možnosti mezi stromy v okolí poetických venkovských hřbitovů, což ovšem ženská část posádky rezolutně zamítla.

Později jsme už jeli i digitálně. Známé jsou dvě aplikace, zpoplatněná BezKempu.cz, která za cca 200 až 500 korun za noc zprostředkuje legální parkování na soukromém pozemku. Nevybrali jsme si však plac (zase tolik jich není) a využívali jsme mnohem pestřejší tipy z celosvětové sítě „park4night“, na které si lidé zdarma doporučují zkušenosti z nocování. Takto jsme našli volný plac u Máchova jezera nebo u romantického větrného mlýna.

Zásadou je chovat se slušně. Ani jednou jsme tak neměli problém s projíždějícími policisty. Nikdy jsme nebyli v zákazu vjezdu, jednou jsme po zeptání nocovali zdarma na soukromém pozemku vedle koňského výběhu nedaleko Orlíku.

Důležité: Vyhněte se louce po dešti. Obytňák není osobák, i když se tak předchozích sedm dní ve slunečném počasí může chovat. Kola marně zabírají. Další a další pokusy, zanadávání si, vychladnutí, hledání řešení. Spotřeba obrovská, displej hlásí, že dojde nafta. Vychází až opakované, divoce klouzavé couvání – a to i díky hlasitému povzbuzování tří náhodných hledačů pokladů a vstřícného starosty obce Dobřeň, který nakonec nemusel shánět traktor (díky moc, pane starosto Špačku!)

Cena a hodnocení: Není to samozřejmě levné. Vypůjčení obytného auta přijde podle období na cca dva až čtyři tisíce za noc. Trochu lepší je to se spotřebou – nafta na 1 061 kilometrů vyšla u takto velkého auta na tři tisíce korun (cena průměrně 25,90/litr).

Ovšem jste-li jen kouskem duše nomádi, stojí výprava s pojízdným domkem za to. Zážitky navíc pokračují i po návratu – z vašeho dosud běžného kombíku se překvapivě stala stísněná mikro kapsle se zpětnými pidi zrcátky. Naopak vaše „doma“ nikdy nebylo větší. Z kuchyně do koupelny přes celý byt – panečku, to je štreka!