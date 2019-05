Při dovolené v karavanu si dejte pozor na hmotnost, věci balte s rozvahou a váhou

Každý, kdo jezdí s obytným autem trochu více, potvrdí, že jedním z největších strašáků každého karavanisty je policista s mobilní váhou, číhající na hlavních transitních evropských tazích. Pokud má takový policista německou nebo dokonce rakouskou uniformu, zrychlí se vám tep i v případě, že máte obyťnák úplně prázdný. Vím, o čem mluvím.



Před dvanácti lety jsme si poprvé půjčili obytný vůz a vyrazili s ním na dovolenou. Po prvním přespání v Německu jsme si to v pohodě šinuli dále na jih, když tu na nás poblíž Karlsruhe ukázal u krajnice stojící policista a hned po pár stech metrech si nás neomylně stáhl na odpočívadlo. Následoval rychlý proces – najet přední a pak zadní nápravou na mobilní váhu. Pak jsem si potrénoval německé číslovky, když mi policista ukázal, že naše auto, které má mít celkovou hmotnost do 3,5 tuny, ve skutečnosti váží skoro 3,8 tuny. Polilo mě horko, což asi policista viděl. Když se ujistil, že je auto z půjčovny, popřál nám šťastnou cestu dál do Francie a nechal nás bez pokuty odjet. Z diskuzí na nejen českých karavanistických fórech je však více než jasné, že ne každý narazil na „sympaťáka s pochopením“.

Jen pro dokreslení situace uvedu, že jsme tehdy nevezli ani kola, děti byly malé, auto nemělo markýzu, satelit ani klimatizaci a stodvacetilitrovou nádrž na naftu jsem měl vyjetou tak na čtvrtinu. Zkrátka, nebyl by problém atakovat čtyři tuny. Jak je to možné?

U obytných aut do 3,5 tuny totiž proti sobě stojí dva zcela protichůdné požadavky. Na jedné straně chtějí výrobci zákazníkům nabízet co možná největší vozy s dostatkem luxusu, což ale zcela logicky zvyšuje jejich pohotovostní hmotnost, na straně druhé chtějí zákazníci do těchto obytných aut naložit co nejvíce věcí na dovolenou, třeba i včetně skútru.

Výrobcům je jasné, že obytný vůz, u kterého uvedou doložnost třeba jen pouhých 250 kg, by si nikdo nekoupil, takže se v homologačním procesu vymýšlí kde co, aby byl údaj o doložnosti (což je vlastně ekvivalent užitečného zatížení u osobních aut) co nevyšší.

Pohotovostní hmotnost, respektive tzv. hmotnost vozu připraveného k jízdě, se u obytných aut počítá poměrně specificky (viz samostatný box) a spousta věcí, které jsou jinak víceméně nedílnou součástí každého obytňáku, se do ní nepočítají. Mám na mysli zejména nosič kol, markýzu, nástavbovou klimatizaci, větší ledničku či televizi a satelit. U ceníků příslušenství obytných aut tak většinou najdete i hmotnost daného prvku, což je často důležitější údaj než cena samotná.

Pokuty za překročení celkové hmotnosti 3,5 tuny jsou dost vysoké i proto, že se vám mohou nasčítat různé druhy prohřešků – přetížení vozu, nedostatečné řidičské oprávnění pro řízení vozu nad 3,5 tuny nebo třeba i případně nezaplacené mýto pro vozy nad 3,5 tuny.

To, že pak s takovým autem nemůžete pokračovat v jízdě, přináší samozřejmě další starosti a finance navíc. Vůbec také nemluvím o případném dohadování se s pojišťovnou, pokud by se stala pojistná událost. Jak se tedy připravit na dovolenou, abyste se tomu všemu vyvarovali?

V první řadě je důležité mít výše uvedené stále na paměti ve chvílích, kdy si na dovolenou balíte. Zjistěte si, jakou doložnost má váš obytný automobil, a zkuste tomu přizpůsobit množství věcí, které berete s sebou. Zbytečnosti tedy pokud možno nebrat – koule na pentaque možná budou muset zůstat doma a když vyměníte čtyři knížky za čtečku, můžete ušetřit další kilo. Při pohledu na prostorovou kapacitu velkého obytného auta s velkou garáží to zní možná trochu divně, ale pokud chcete vyhovět legislativě, je balení na dovolenou opravdu boj o každé kilo.

Kromě toho totiž existuje i řada věcí, které s sebou doporučuji vozit téměř neustále. Absolutní nutností jsou například plné plynové lahve, kabel k připojení na elektřinu, včetně základních redukcí, klíny na vyrovnání vozu, kempingový nábytek či malý hasicí přístroj. K tomu s sebou vždy vozíme ještě malou sekeru, menší základ sadu ručního nářadí, skládací vojenskou lopatku, baterku či čelovku, rukavice, plastové zdrhovací pásky, cca pětilitrový kanystr na pitnou vodu a pro všechny případy ještě 1,5 l PET lahev s pitnou vodou, hadici a konev pro doplňování vody na cestě, pás pro připevnění markýzy ve větrném počasí, plachtu pod markýzu, pár stanových kolíků…

Pak vezměte v potaz, že do auta určitě také naložíte nádobí, příbory, povlečení, gril, společenské hry, nabíječky na elektroniku, malou rychlovarnou konvici (doporučuji s nižším příkonem, abyste v kempu nevyhazovali slabé pojistky), zámek na kola, toaletní potřeby.

Zkrátka, bude toho i nad rámec vyloženě osobních věcí a oblečení hodně, takže balte s rozvahou. Při dlouhých tranzitních přesunech také doporučuji mít v nádrži na čerstvou vodu jen nezbytně nutné množství vody a pravidelně vypouštět odpadní vodu a chemické WC – obojí jen na místech k tomu určených. Také zvažte, zdali je skutečně nutné vézt s sebou zásoby potravin, nebo lze většinu koupit až během cesty či na místě. Samozřejmě doporučuji nasadit v dostatečném předstihu před dovolenou radikální dietu pro všechny členy výpravy…