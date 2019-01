Lidovec Mihola má tři desítky funkcí. Tvrdí, že vše stíhá

„Je to někdy opravdu náročné skloubit, ale zvládám to. Kdyby ne, tak bych to nedělal,“ uvedl poslanec, který má jen ve Sněmovně celkem osmnáct funkcí.

„Není jich tolik, nemůžete do toho počítat podvýbory, které se schází jednou za pár týdnů, nebo skupiny přátel,“ hájí se Mihola, který pod skupinami přátel myslí meziparlamentní skupiny navazující styky s parlamenty jiných zemí. Je v osmi takových a předsedá té zaměřené na Chorvatsko.

Od září minulého roku rovněž usedá v zastupitelstvu Jihomoravského kraje, tehdy nahradil stranického kolegu Antonína Tesaříka. Další funkce na základě mandátu krajského zastupitele už nemá, na rozdíl od brněnského zastupitelstva, kam se dostal po loňských říjnových volbách a kde je například předsedou školské komise.

„Snažím se být ve funkcích ve výborech, které jsou mi blízké, což je zahraničí a školství, protože jsem sám více než dvacet let učitel,“ řekl poslanec.

Kumulace mandátů může vést ke střetu zájmů

Jenže sedí i v kontrolním výboru či dozorčích radách dvou městských firem, které se školstvím zrovna nesouvisí: v Brněnských komunikacích a Technických sítích. A nejspíš usedne ještě ve třetí, a to ve společnosti CD Centrum.

Jako někdejší jihomoravský hejtman za ČSSD Michal Hašek, který byl množstvím funkcí proslulý, si však nepřipadá.

„To se nedá srovnávat, protože on byl zároveň hejtman a poslanec. Kdybych funkce nestíhal, rezignoval bych,“ prohlásil Mihola, který má i další funkce v rámci vlastní strany včetně postu celostátního místopředsedy KDU-ČSL.

Podle brněnského politologa Michala Pinka taková kumulace mandátů na jednotlivých úrovních politiky může vést i ke střetu zájmů.

„Pokud je ve sněmovně politik, který má mandát i v regionu, bude především sledovat zájmy pro daný region, nikoli celostátní témata,“ podotkl s tím, že u regionálně zakotvených stran jako KDU-ČSL není toto nabalování křesel neobvyklé. „Pan Mihola patří v české politice k rekordmanům v počtu funkcí,“ doplnil.

Jiný lidovec má na odměnách přes sto tisíc

Na nemalou odměnu si přijde za politické funkce i další lidovec a brněnský zastupitel Filip Leder. Sice není poslanec ani krajský zastupitel, ale k mandátu brněnského zastupitele má post místostarosty v Žabovřeskách, sedí ve třech městských firmách a je nominantem Brna do čtvrté.

Co všechno zvládá Jiří Mihola 1. Poslanec

2. Místopředseda Výboru pro vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu

3. Člen Zahraničního výboru

4. Člen Podvýboru pro dopravu

5. Člen Podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity

6. Člen Podvýboru pro regionální školství

7. Místopředseda Podvýboru pro vědu a vysoké školy

8. Člen Podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

9. Člen Podvýboru pro sport

10. První místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

11. Předseda skupiny ČR – Chorvatsko

12. Člen skupiny ČR – Arménie

13. Člen skupiny ČR – Rakousko

14. Člen skupiny ČR – Německo

15. Člen skupiny ČR – Ukrajina

16. Člen skupiny ČR – Polsko

17. Člen skupiny ČR – Izrael

18. Člen skupiny ČR – USA

19. Zastupitel Jihomoravského kraje

20. Zastupitel města Brna

21. Člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna

22. Předseda Komise výchovy a vzdělávání Rady města Brna

23. Předseda dozorčí rady Brněnských komunikací

24. Člen dozorčí rady Technických sítí Brno

25. Nominant Zastupitelstva města Brna na člena dozorčí rady firmy CD Centrum 26. Celostátní místopředseda KDU-ČSL

27. Člen předsednictva krajského výboru KDU-ČSL

28. Člen správní rady Evropské akademie pro demokracii

29. Pověřený vedoucí katedry historie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Dohromady se jeho odměna za tyto funkce vyšplhá na více než sto tisíc korun měsíčně a je tak jedním z nejštědřeji odměňovaných zastupitelů. Z jeho stranických kolegů v zastupitelstvu, kteří nesedí v radě města, není nikdo, kdo by zároveň neměl post v městské firmě.

Podobně se o své zastupitele „postarala“ i ČSSD. U koaličních Pirátů takovou funkci nemá ze zastupitelů pouze Lukáš Mamula. „Na hlavní úvazek jsem programátor a tím jsem zcela vytížen. Nechtěl jsem jen tak funkce, kterým bych se nemohl věnovat naplno,“ vysvětlil.

Na odměny za politické funkce si nemůže stěžovat ani hlavní síla brněnské koalice – ODS. Všichni její zastupitelé sedí buď v radě, firmách, nebo alespoň ve vedení některé z brněnských městských částí.

Právě ODS má také jako jediná z koaličních stran jednoho z jedenácti radních neuvolněného, tedy ne na plný úvazek. Pokud by se radní Petr Kratochvíl, který má na starost dopravu, rozhodl vykonávat funkci „naplno“, neměl by peníze za místa v městských firmách.

Jako předseda představenstva Brněnských komunikací, místopředseda představenstva Dopravního podniku města Brna a také Veletrhů Brno a dále jako neuvolněný radní má přes 90 tisíc. Při uvolněném postu by měl necelých 87 tisíc.

Navíc je nominovaný ještě do další společnosti a také bude zástupcem města na valných hromadách firmy Kordis. Na SMS zprávu, zda to byl záměr, jak si vydělat více peněz, neodpověděl, nezvedal ani telefon.