Jan Amos Komenský Narodil se 28. března 1592. Kde, o tom se vedou vášnivé spory mezi Nivnicí, Komnou a Uherským Brodem.

Do Strážnice zavítal v roce 1604 po smrti rodičů, dva roky studoval na tamní škole . Jenže roku 1605 vpadli Bočkajovci do města, a Komenský tak zažil první požár . O 51 let později mu oheň v Lešně zničil značnou část práce.

. Jenže roku 1605 vpadli Bočkajovci do města, a Komenský . O 51 let později mu oheň v Lešně zničil značnou část práce. Studoval v německých zemích na dvou univerzitách. Právě studia v letech 1611 až 1613 mu financoval Karel starší ze Žerotína , celoživotní přítel a mecenáš.

, celoživotní přítel a mecenáš. 24. dubna 1616 byl v Žeravicích vysvěcen na kazatele Jednoty bratrské. Později se v Polsku stal biskupem.

Jednoty bratrské. Později se v Polsku stal biskupem. Oženil se třikrát – v letech 1618, 1624 a 1649, dva synové z prvního manželství zemřeli v dětském věku, z druhého manželství měl tři dcery a syna.

– v letech 1618, 1624 a 1649, dva synové z prvního manželství zemřeli v dětském věku, z druhého manželství měl tři dcery a syna. 15. listopadu 1670 zemřel ve věku 78 let. Pochován je v nizozemském Naardenu.