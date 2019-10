Brno otevře Údolí vzpomínek pro alternativní pohřby pod strom či květinu

Hřbitovy o Dušičkách Památka zesnulých, lidově Dušičky, letos připadá na sobotu 2. listopadu. Správa hřbitovů města Brna otevírací dobu hřbitovů upravuje už od předchozího víkendu. Ve dnech 26. 10. – 3. 11. je otevírací doba na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích od 7.00 do 19.00 hodin. Ostatní hřbitovy jsou otevřeny od 7.00 do 21.00 hodin. V tomtéž termínu bude omezen vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude umožněn pouze ve zdůvodněných případech, a to od 7.00 do 16.00. Auta musí areál opustit do 16.30.