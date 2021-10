Hasiči si v Brně na semaforech přepnou zelenou, dojedou rychleji k zásahu

Ještě před dvěma lety hasiči „chytrou krabičku“ testovali v jednom hasičském autě, dnes už mají tato zařízení, která dokážou přepnout semafor, v šestnácti vozech.

„To jsou v tuto chvíli všechny těžké hasičské vozy, které máme a u nichž chceme tento systém primárně využít. Velká auta mají větší brzdnou dráhu a horší akceleraci,“ vysvětlil šéf brněnských hasičů Petr Oháňka. Když ale naopak mají díky přepínání zelenou vlnu, můžou jet plynuleji a dojet k události dříve.

Barvu na semaforech si dnes můžou změnit na 26 křižovatkách na městském okruhu a také výpadovkách k dálnici D1, tedy frekventovaných silnicích, kde je silný provoz. Mají ale vytipované i další, kde by se jim takové chytré ovládání hodilo.

„Registruji zájem hasičů na vybavení dalších dvaceti křižovatek,“ sdělil Roman Nekula, správní ředitel Brněnských komunikací, které systém zaštiťují.

V budoucnu by měl celý systém fungovat tak, že i ostatní řidiči v provozu dostanou do auta na palubní počítač upozornění, že se ke křižovatce blíží hasiči. Takovou technologií ale zatím auta nejsou vybavená, respektive jich je dnes minimum. Podle Nekuly ale bude možné využít i mobilní aplikaci, jako když dnes šoféři využívají navigaci ve vozech, které ještě nejsou takto vybavené.

Primárním cílem je teď tento systém využívaný hasiči propojit s tím, který funguje v brněnském dopravním podniku a který dává přednost vozům MHD na dalších 80 křižovatkách.

Hasiči upozorní i řidiče MHD

Už před časem se mluvilo o tom, že MHD bude zapojena do tohoto inteligentního systému, dosud se tak ale nestalo a šoféři veřejné dopravy nevidí na palubní desce upozornění, že se k nim blíží hasiči. „Je to ale určitě plán, aby to tak bylo,“ poznamenal Nekula.

Zkušební a testovací provoz komunikace mezi vozy hasičů a semafory financovaný z Evropské unie letos v prosinci končí, od nového roku vše přechází do ostrého režimu. Náklady tak ponese město, popřípadě stát.

„V současnosti ve spolupráci s městem Brnem připravujeme další rozvoj tohoto systému, a to nejen v Brně, ale celé metropolitní oblasti, která je mnohem širší,“ dodal Nekula.