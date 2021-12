Břeclavští hasiči testovali průjezdnost ulic, auta míjeli o milimetry

Právě tam loni došlo k výbuchu v bytovém domě, kde hasiči museli urychleně zasahovat a evakuovat třicítku lidí.

„Hasiči měli velké problémy hned v několika místech. Průjezdnost se přitom zkoušela ve všední den okolo třetí hodiny odpoledne, lze proto předpokládat, že večer by v ulicích parkovalo ještě více vozidel a už tak špatná situace by byla ještě horší,“ sděluje břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO), který je původním povoláním sám hasič.

Jak ukazují fotky z testu, průjezd byl v několika místech téměř nemožný. „Při ostrém zásahu, kdy by nebyl čas na někdy i několikaminutové manévrování, ale rozhodovaly by vteřiny, by tak docházelo k velmi komplikovaným a nepříjemným situacím,“ dokládá Pěček.

To, že někteří lidé tady zdaleka nedodržují zákonná pravidla, zejména parkování v pětimetrové vzdálenosti od hranice křižovatky, je patrné na první pohled. Právě to přitom může při zásahu hasičům značně omezit manévrovací prostor.

A problémy tu nemají jen záchranné složky. „Z dané lokality máme v poslední době zprávy i od společnosti zajišťující svoz odpadu, která se na některá místa dostává jen s velkými obtížemi. V ulicích také podle místních nezřídka parkují lidé, kteří pracují v přilehlých podnicích,“ popisuje starosta.

Město bude ulice víc hlídat, aby byly pro složky integrovaného záchranného systému i popeláře nebo další velká vozidla lépe průjezdná. S tím podle starosty ovšem souvisí i nutnost hledat další možnosti parkování. V sousedství, na bývalém autobusovém nádraží, se například plánuje výstavba moderního parkovacího domu.