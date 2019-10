Hasiči potřebují projíždět křižovatky rychleji, testují přepínání semaforů

„To nám dovoluje dojet k události plynuleji a hlavně bezpečněji. Čas je pro nás důležitý, někde při záchraně života hraje roli každá vteřina,“ uvedl za jihomoravské hasiče Bronislav Kocman.

Zatímco dnes v Brně dorazí k zásahu v průměru za sedm minut, s novým systémem to mohou zvládnout až o minutu rychleji.

Změnit barvu na semaforu mimo nastavený interval je možné díky speciálním řídicím jednotkám, které jsou v ulicích na semaforech a hasiči je mají v autě. Nedávno je získali díky zapojení do evropského výzkumného projektu C-Roads, který po celé Evropě včetně Brna testuje inteligentní řízení dopravy.

Hlavním partnerem za město Brno jsou v projektu Brněnské komunikace, které na jaře „kouzelné krabičky“ umístily do ulic a od léta zkouší, zda a jak fungují. Flotila testovacích aut je však zatím malá. Kromě jednoho hasičského auta má městská společnost jednotky v deseti svých vozech.

Nejdál je v chytrých řešeních dopravní podnik

Podle správního ředitele Brněnských komunikací Romana Nekuly ovšem v blízké době zapojí do systému C-Roads celou brněnskou MHD. Nové jednotky pro ně nepotřebují, vystačí si se stávajícími, které do vozidel nasadil dopravní podnik s modernizací řídicího informačního systému.

„Když jejich zařízení upravíme do systému C-Roads, bude to zároveň i jeho největší využití ve městě v Česku. V Ostravě sice mají také zapojenou MHD, ale testují jen pár jednotek. U nás to bude reálně fungovat,“ prohlásil Nekula.

Dopravní podnik už dnes testuje jednu křižovatku, v blízké době se připojí deset dalších a pak mnohem větší počet. Dokonce více, než je v projektu C-Roads.

Z více než 150 světelných křižovatek jich je speciálním zařízením C-Roads vybavených 31, vlastní komunikační systém dopravního podniku na preferenci vozů MHD však funguje zhruba na devadesátce semaforů. Zapojením do C-Roads bude mít dopravní podnik k dispozici více informací o aktuální situaci v dopravě.

„Jednou z dalších úloh nejspíš už příští rok bude varování před vozidlem integrovaného záchranného systému. Na palubní počítač dostane náš řidič informaci o tom, že někde v okruhu kolem něj jede vozidlo se zapnutými majáky. Bude to cílená informace pro ty, kterých se to týká,“ přiblížila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Hasiči chtějí mít zařízení ve většině těžkých vozidel

Ani hasiči však nechtějí zůstat jen u jednoho auta. Přepínání semaforu se jim osvědčilo, takže nové jednotky budou mít i ve dvou dalších vozech, které nedávno dostali.

„Pokud se to podaří, do konce příštího roku bychom takto vybavili většinu naší těžké techniky ve městě Brně, což je zhruba patnáct vozidel,“ sdělil Kocman.

Přislíbené peníze na speciální zařízení mají už i od brněnského magistrátu, který projekt podporuje. „V rozpočtu na příští rok chceme vyčlenit na pořízení těchto jednotek pro hasiče jeden milion korun,“ prohlásil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Postupně chtějí nakupovat tyto „krabičky“ především pro ně, pak přijdou na řadu i další záchranné složky, jako jsou sanitky nebo policisté. Hasiči mají ale na silnici podle Kratochvíla dnes situaci nejhorší, protože kličkují ve městě s těžkým a velkým vozem, který má dlouhou brzdnou dráhu.

Celkově evropský projekt C-Roads směřuje k tomu, že mezi sebou nebudou komunikovat jen auta veřejných institucí či záchranných složek, ale i běžné osobní automobily. „Jedním z partnerů je i automobilka Škoda, která začíná do nových vozidel přímo zabudovávat požadované zařízení,“ doplnil Nekula.

Taková jednotka v autě dostane v budoucnu informaci o tom, že se blíží hasiči, a řidič by proto měl vytvořit záchrannou uličku, nebo že přijíždí k zastávce bez nástupního ostrůvku, kde cestující vystupují z tramvaje přímo do silnice.