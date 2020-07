Bude tudy jezdit tranzit, bojí se v Brně navrhované silnice v zástavbě

„Ta hrozba nad námi visí asi devět let, kdy začal vznikat koncept nového územního plánu. Ze tří variant silnice kolem letiště figurovala jen v jedné, takže jsme doufali, že v novém návrhu nebude. Ale objevila se tam znovu,“ říká starosta městské části Michal Marek (Občané pro Medlánky).



Komunikace je nakreslená od UNI HOBBY v Bystrci, vine se podél letiště až k Turistické ulici, kde se napojí na okružní křižovatku, do níž už ale ústí trasy z Řečkovic a do budoucna i z Ivanovic.

„Staneme se průsečíkem tranzitní dopravy v severní části města. Křižovatka mezi Kytnerovou, Turistickou a Hudcovou je už teď ráno ucpaná, takže si nedovedu představit, že do ní bude svedená ještě další silnice. A přes ulici V Újezdech se na křižovatku napojí i další část nové zástavby v Medlánkách a také v řečkovických kasárnách, což obnáší celkem zhruba šest tisíc lidí. To znamená dopravní peklo,“ tvrdí starosta.

Stávající komunikace je úzká panelová účelová cesta, na kterou smějí řidiči jen na povolení, například k zahrádkám nebo na pole. „V návrhu se stává plnohodnotnou dvoupruhovou komunikací, jejíž zaoblení sebere i soukromé zahrádky, a všichni víme, že se silnicí přijde i další krok – nová zástavba,“ poznamenal Marek.



Podle něj místním nikdo nevysvětlil, pro koho je silnice tak strašně důležitá. „I když z dopravního hlediska smysl dává, nerespektuje zájem šesti tisíc lidí. Úplně změní ráz Medlánek. Jinde se staví obchvaty, například v Tuřanech, v Bosonohách, ve Slatině, ale u nás chtějí udělat pravý opak a nenávratně Medlánky zničit,“ dodal starosta.

A nesouhlasí ani městská část Komín, přes niž by silnice také vedla. „Jsme jednoznačně proti, a už dlouhodobě. Chceme, aby oblast zůstala pro rekreaci Brňanů, navíc tam žijí přísně chránění sysli,“ říká starostka městské části Milada Blatná (SZ).

Radní připouští vyškrtnutí silnice z plánů

Kancelář architekta města (KAM) ale emoce mírní. „Nenavrhujeme v územním plánu silnici, ale veřejné prostranství, které je určeno pro možné umístění obslužné komunikace, cyklostezky, stromořadí a podobně,“ vysvětluje mluvčí KAM Jana Běhalová. Podle ní koncepce územního plánu nepočítá s průjezdem z Bystrce do Řečkovic, protože tu není ani žádná rozvojová plocha, kde by se mělo stavět.

Zároveň však připustila, že územní plán obslužnou komunikaci nevylučuje. A právě v tom vidí místní nebezpečí. „V konečném důsledku to může znamenat i stavbu dvouproudové komunikace. A mohla by vzniknout třeba i ve spojení s rozšířením areálu zoo a vybudováním nového vstupu z Komína, proto s tím také nesouhlasíme,“ namítá Blatná.

Podle brněnského radního pro územní plánování Filipa Chvátala (KDU-ČSL) není silnice kolem medláneckého letiště naprosto nezbytná. „V zájmu atmosféry by se případně dala vypustit,“ míní Chvátal.

Vášně budí i další silnice

Za větší problém považuje dopravní napojení Medlánek na bývalý areál řečkovických kasáren, kde se má vybudovat bydlení až pro 4,5 tisíce lidí. Proti němu také vznikla v Medlánkách petice. „Proč máme doplácet na dopravní problém Řečkovic?“ ptá se Marek.

Řečkovice ale na silnici trvají. „Pokud se tam má stavět, musí existovat dopravní napojení přes Medlánky. Řečkovice by to v žádném případě neutáhly. Ostatně i lidé z Medlánek přes nás jezdí. Jsme jedno město,“ poznamenal starosta Řečkovic Marek Viskot (ČSSD).



O tom, jak spory kolem silnic dopadnou, se rozhodne v rámci vypořádání připomínek k návrhu územního plánu, jichž se z celého Brna městu sešlo pět tisíc.

Místní spolek hrozí žalobou

„Nepočítáme s tím, že nám vyhoví ve všem, a chceme se dohodnout na kompromisu, ale v žádném případě nepřistoupíme na silnici kolem letiště,“ říká předsedkyně sdružení Občané pro Medlánky Kateřina Žůrková, která je za ně zvolená i místostarostkou.

Když to bude nutné, sdružení nevylučuje podání žaloby. Tím by ale zablokovalo celý nový územní plán. „To by se nám sice nelíbilo, ale musíme se nějak bránit,“ připustila Žůrková.

Pozice města dává odpůrcům částečně naději. „Dovedu si představit, že veřejné prostranství kolem letiště z návrhu vyškrtneme. Ale řečkovická kasárna rozhodně rozvojovou plochou jsou a historicky je možné vést komunikaci přes Medlánky. Jedinou cestou, jak z toho ven, je zmírnit intenzitu zástavby v Řečkovicích,“ shrnul radní Chvátal.