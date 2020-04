Brno má konečně územní plán, místo detailů pouze vymezuje mantinely

Devět hlavních rozvojových oblastí Brna 1) Trnitá

Jižní čtvrť je v plánech Brna bezesporu nejdůležitější. Zahrnuje území o rozloze 139 hektarů – mezi starým a novým vlakovým nádražím – a souvisí právě s přestavbou brněnského železničního uzlu, jež patří k největším dopravně technickým projektům v Česku. V oblasti vyroste úplně nová čtvrť pro 10 až 15 tisíc obyvatel, kteří to budou mít kousek do centra, k nádraží i k řece. „Z hlediska rozvoje města je to ideální příležitost, protože půjde o výstavbu na zelené louce, v tomto případě doslova,“ řekl hlavní architekt Brna Michal Sedláček. V místě už operují velcí investoři – J&T Banka, HB Reavis či Crestyl, jenž chce přestavět obchodní dům Tesco. 2) Západní brána

Území při Jihlavské ulici aspiruje na brněnské La Défense, známou moderní čtvrť v Paříži. „Oblast je vhodná pro výškové stavby, protože žádným způsobem nenarušuje panorama města, třeba vyhlídku na Špilberk či Petrov,“ míní Sedláček. Počítá se s prodloužením tramvajové trati do kampusu. Stavět tu chce společnost Západní brána, ale další část patří městu. Vznikne bydlení pro asi 3 000 obyvatel. 3) Špitálka

Lokalita přímo navazující na centrum, jejímž jádrem je část městského areálu tepláren a okolí převážně bývalých výrobních brownfieldů, třeba Mosilany či části Šmeralových závodů. Záměr nese označení „chytrá“ čtvrť, kde investoři zapojí nejmodernější IT technologie s maximálním využitím energie, životního prostředí i ekonomiky provozu. 4) Nová Zbrojovka

Areál bývalého strojírenského závodu v Zábrdovicích, který sahá k řece Svitavě, má svou polohou a rozlohou potenciál „okresního města“. Společnost CPI tu postaví byty, lofty, kanceláře, obchody, školu i parky. Podmínkou jsou však protipovodňová opatření, nová kanalizace a dopravní stavby, třeba napojení na velký městský okruh. Nová Zbrojovka i Špitálka leží v blízkosti centra, což odpovídá principům města krátkých vzdáleností, takže lidé se nebudou tolik přesouvat auty. 5) Nové Bosonohy

Koncept nové čtvrti „na zelené louce“ kolem Pražské ulice a starého okruhu Grand Prix a dále k bývalé cihelně počítá se vznikem rezidenčního bydlení i komerční a občanské vybavenosti. V plánu je nová tramvajová trať i infrastruktura včetně odvodnění. Zastavět by se měla oblast mezi Novým Lískovcem a Bosonohami, čímž se počet obyvatel zvýší ze stávajících 2,5 tisíce na téměř dvojnásobek. 6) Řečkovice

Přestavbou bývalých řečkovických kasáren a navazujících okolních ploch vznikne moderní bydlení, služby, administrativní budovy či sportovně-rekreační plochy. Podmínkou rozvoje v této oblasti je výstavba dopravní infrastruktury, včetně prodloužení tramvajové linky z Banskobystrické ulice právě k bývalým kasárnám. 7) Přízřenice

Vize nové městské čtvrti velké asi jako Nová Zbrojovka s občanskou vybaveností a pracovními příležitostmi se má přetavit v realitu zhruba mezi Vídeňskou a Havránkovou ulicí. Území je rovinaté, leží v blízkosti řeky Svratky a Leskavy a patří zčásti do záplavové oblasti, takže podmínkou výstavby jsou protipovodňová opatření. Projekt vyžaduje i nové dopravní spojení – tramvajovou nebo trolejbusovou trať. 8) Logistické centrum Tuřany

Tento záměr vyplývá z krajského územního plánu, který je nadřazen tomu brněnskému. Pro logistické centrum je klíčové napojení na dopravní infrastrukturu, které zde existuje – na dálnici, letiště a železnici. 9) Červený kopec

Vymyká se svou polohou – jak už název napovídá, leží na kopci v zeleni, díky tomu má z východní strany unikátní výhled na Pálavu. Ve svahu směrem k Vídeňské ulici vyrostou větší bytové domu a v horní části podél ulice Kamenice rodinné domy a vilky. Výhodou je blízkost centra a možnost napojení na MHD, včetně tramvajové dopravy. Záměr je nicméně podmíněn právě strategickými investicemi do dopravní a technické infrastruktury.