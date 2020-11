VIDEO: Ovce v mandloňových sadech roztrhali psi, naposledy dalmatini

K útokům na ovce, které se pasou poblíž mandloňových sadů, došlo v posledních několika týdnech. Jednu z ovcí našel pastevec Miroslav Vodák potrhanou na konci září.

Podle něj se pozná, že na zvíře zaútočil pes. Ten totiž ovci nejprve zadáví a pak začne trhat břicho. „Problémem jsou volně pobíhající psi. Můžou být doma klidní, když mají obleček a leží na sedačce, ale jakmile venku spatří utíkající zvíře, tak nikdy nevíte, jak pes zareaguje,“ upozornil Vodák.

O další ovci přišel minulý víkend, když na zvíře zaútočili čtyři dalmatini. Šlo o dvouletou ovci, která byla navíc březí, o to víc je ztráta bolestivá.

„Zavolali mě lidé z nedalekého ranče, kteří viděli, co se stalo. Majitelé psů prostě odešli a nezajímali se,“ konstatoval pastevec.



Přitom udělal vše pro to, aby podobným situacím zabránil. Ovce chrání elektronické ohradníky, které ale může pes přeskočit. Vodák proto také rozmístil cedulky s prosbou, aby si majitelé svá zvířata hlídali a zveřejnil i kontakt na sebe.

„Rozhodně nechci někomu zakazovat procházky, to v žádném případě. Ale chtělo by to trochu ohleduplnosti, aby si majitelé své psy skutečně hlídali. Cena takové ovce je kolem 1 500 korun, což není mnoho, řešil jsem to i s policisty. Ale pořád jsou to zvířata. Je to smutné,“ posteskl si Vodák.