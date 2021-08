Psi roztrhali v zooparku klokaní samici. Mládě přežilo, samec v hrůze uprchl

Zoo park s názvem Horečky ranč nabízí zejména dětem poznání zvířat, například hladící koutky s morčaty a králíčky. K vidění jsou však také klokani, pštrosi, krocani, různá plemena koz nebo malí přeštická prasátka.

Jenže před několika dny se tam odehrála děsivá scéna. „Odjížděl jsem před půl šestou ráno a vše bylo v pořádku. Za chvíli však volala sousedka, že viděla našeho klokana, jak skáče k lesu. Hned jsem volal vedoucí blízkého dětského tábora, že se muselo něco stát a vrátil se,“ popisuje majitel zooparku Luděk Böhm.

To, co viděl, do smrti nezapomene. V ohradě byla roztrhaná tříletá samice Sunny. Samec Skippy byl pryč. Poblíž však pobíhali dva psi. „Jsou to kříženci takzvaných bojových plemen. Utekli z jedné nedaleké zahrady. To nebyl první případ, kdy se tak stalo, ale takhle zle to ještě nikdy neskončilo. Když jsem vzal klacek a šel proti nim, tak naštěstí utekli,“ popsal Böhm.

V ohradě vyděšeně poskakovalo zraněné pětiměsíční mládě. Správce ho chytil do mikiny a odvezl do Frýdku-Místku na veterinární kliniku. „Vypadá to už dobře a přežije. Už dokonce začalo pít mléko,“ těší ho.

Jenže samce nemohl nikde najít. Vyzval proto na Facebooku veřejnost, ať kdokoliv v okolí uvidí klokana, ať to okamžitě nahlásí. A dnes se tak stalo.

„Samec se pohybuje okolo ohrady a přibližuje se. Máme sice už sítě a sháním pro jistotu někoho s puškou s uspávací injekcí, ale snad to nebude zapotřebí,“ doufal Böhm dnes odpoledne. Zmínil, že samec se vrací zřejmě i kvůli samici. Ta však svým zraněním na místě podlehla.

Ačkoliv situaci Böhm považuje za neštěstí, přesto se mu v jedné věci hodně ulevilo. Hned vedle zooparku totiž stojí dětský tábor s několika desítkami dětí. „Naštěstí se to stalo časně ráno, nechci ani domyslet, kdyby se v okolí pohybovaly děti,“ kroutí hlavou.

O případu se dozvěděla i policie, majitel zooparku se však s majiteli psů chce dohodnout. „Uznal svou chybu a slíbil, že psy už opravdu zajistí. A všechnu škodu zaplatí,“ konstatoval Böhm. Také on chystá lepší zabezpečení klokaní ohrady. Doposud tam měl dřevěné hrazení s drátěným pletivem. Nyní přibude elektrický ohradník.

„Psi pletivo rozkousali a obávám se, že ani elektrický ohradník by nepomohl. Ale uvidíme....“ S chovem klokanů rozhodně nekončí. „Samec snad bude brzy zpátky a mládě se také vrátí. Určitě koupíme novou klokaní samici,“ zakončil.