Nečekali jsme takový zájem, říká autor chytrého zámku na lyže i kočárek

Rozhodnutí vyvinout chytrý zámek bylo opravdu tak jednoduché?

Frustrace z krádeže byla veliká. Ačkoliv jsme měli zřízené připojištění sportovní výbavy, první věta z pojišťovny zněla, zda jsme měli na svahu lyže zamknuté. Poohlížel jsem se po možných zámcích na lyže, ale žádný mě neuspokojil. Začal jsem se o toto téma více zajímat a přišel jsem na to, že jen v Rakousku se za rok ukradne lyžařské vybavení přibližně za 400 milionů korun. Tehdy mě tedy poprvé napadlo vytvořit vlastní zámek.

Jak dlouho trval vývoj k jeho dnešní podobě?

První fáze probíhala přibližně jeden rok, během něhož jsem se snažil s lidmi v okolí vymyslet podobu zámku, pomoc jsem hledal rovněž na vysokých školách. Nicméně jsem si uvědomil, že pokud to má být zcela revoluční produkt, musím spolupracovat s lidmi, kteří jsou v jednotlivých odvětvích odborníky. Ta další, již intenzivnější část trvala přibližně dva a půl roku a podílelo se na ní několik firem a živnostníků.

Vy tedy zámek vyvíjíte, vyrábíte i montujete v České republice? Jak velký máte tým?

Kompletní vývoj probíhal v České republice, stejně tak výroba. Máme celkem asi 28 dodavatelů plus další subdodavatele, z toho většina je z tuzemska. Mezi naše hlavní dodavatele patří lisovna plastů Kasko, spolupráce probíhá na špičkové úrovni. Výrobce elektroniky máme v Ostravě, je to firma s třicetiletou zkušeností, kompletně novými prostory a technologiemi. Tam děláme také montáže a kompletujeme balení. O logistiku se nám stará specializovaná firma, která nabízí vše od skladování až po samotné doručení zákazníkovi. V Brně máme sídlo firmy.

Na jakém jste dnes objemu výroby?

Aktuálně na montážích dokončujeme první sériovou várku, kdy jsme v rámci předobjednávek prodali téměř tisíc kusů, převážně do České republiky a do Německa. Budeme expedovat do dvou týdnů. Momentálně je nás v interním týmu pět, spoustu věcí outsourcujeme (svěří jiné specializované firmě – pozn. redakce) a spolupracujeme s externisty. Samozřejmě jsme nyní na začátku a plánujeme se postupně rozšiřovat.

Váš zámek stojí několik tisíc korun, ale aktuálně jste vyprodaní, je to tak?

Poptávka je vyšší, než bylo naše očekávání. Momentálně máme vyprodané první dvě výrobní dávky. Aktuální situace výrobu moc neusnadňuje. Musí se plánovat přibližně půl roku dopředu, a to včetně nákupu komponentů. Jsou také elektronické komponenty, které nyní mají dobu dodání více než rok, u takových jsme museli redesignovat desku plošných spojů, dělat další ověřovací série, měnit firmware kód (firmware je základní softwarová stavební jednotka – pozn. redakce) a podobně. Takže situace opravdu není lehká a mění se ze dne na den.

Je to tedy tak, že jeden přístroj můžu namontovat na zmíněné lyže, ale třeba i kočárek, kolo a přendávat ho z jednoho na druhé?

Přesně tak, je to jediný elektronický zámek na světě, který má takové různorodé využití. V zimě jej používám na lyže, v létě zase na kolo, elektrokoloběžku nebo manželka na kočárek. Je velmi kompaktní, váží pouze 140 gramů, a tak jej člověk může mít vždy s sebou jako takového parťáka na cesty, kdy si jej dá do kapsy lyžařské bundy, cyklodresu, případně budeme prodávat také podsedadlovou cyklo kapsičku. Zajímavé využití je například i do kočárkáren a sklepů, kde si jej člověk může zapojit do sítě a není limitován čtyřicetihodinovou výdrží integrované baterky. Je tak včas informován, pokud se někdo snaží manipulovat třeba s jeho kolem, na které nevidí.

Váš zámek tedy zloděj nemůže nijak odmontovat nebo odříznout?

Vyvinuli jsme unikátní pásek z termoplastického elastomeru, v němž jsou zalisovaná ocelová lanka a vodič, který je připojen k alarmu. Jen výroba a odladění této formy trvaly téměř rok a půl.

Jak tedy elektronický zámek funguje? Na to, že se zařízením někdo manipuluje, mě upozorní mobil nebo alarm?

Zámek má v sobě pohybový senzor a integrovaný alarm. Připojení na telefon uživatele probíhá pomocí Bluetooth 5, případně na delší vzdálenosti umí zámek automaticky přepnout na GSM režim a uživateli volá. Hovor nic nestojí, jelikož zámek pouze prozvání, v balení je předplacená SIM karta. Odemykání a zamykání probíhá prostřednictvím technologie NFC, kdy uživatel k zámku pouze přiloží svou kartu o velikosti kreditky, která je součástí balení, případně si může dokoupit náramek nebo klíčenku. Druhou možností je přes tlačítko v aplikaci.

Jaké technologické vychytávky zámek ještě má?

Zámek má řadu bezpečnostních vychytávek, abychom zamezili také krádežím při použití dusíku, plamene nebo zakrytí alobalem. Snažili jsme se zámek vyvinout takzvaně user-friendly, to znamená, že pokud budu zámek například používat na lyžích a opřu je do stojanu, mohu si v appce nastavit prodlevu od 1 do 5 vteřin, ať zámek zbytečně nehouká, pokud mi do lyží někdo jen drcne, nebo je o pár centimetrů posune.

Za zámek máte i designérského Oscara Red Dot Award. Bylo pro vás důležité, aby dobře vypadal?

Ano, myslím si, že design ovlivňuje z velké části nákupní chování, stejně jako u aut, oblečení, kol... Člověk jednak zohlední parametry výrobku, ale design pak hraje velikou roli. Když už si člověk koupí drahé kolo, lyže, nechce si pak kazit design nějakým škaredým zařízením, je to i taková lifestylová věc.

Do května jste ve startupovém sedmiměsíčním programu CzechStarter, kde máte dostávat mentoring a poradenství. To ještě potřebujete?

Startupy jako my musí hned ze startu řešit spoustu věcí napříč různými odvětvími, jako jsou právní věci, obchod, expanze, ochrana duševního vlastnictví, marketing a tak dále, ve velmi omezeném počtu lidí v týmu. Pro tyto věci je program CzechStarter ideální. Člověk se má s kým poradit v dané problematice.

Celkem 11 milionů korun do Pealocku nedávno poslal tuzemský venture kapitálový fond Nation 1 a český výrobce 3D tiskáren Prusa Research. Jak s penězi naložíte? Hodláte například expandovat?

Peníze budou z velké části využity na nákup komponentů a materiálů, tedy na zásoby pro následující měsíce. Dodací lhůty a vůbec dostupnost je opravdu v této době nelehká a komplikuje nám to výrobu. Ceny šly už k tak vysokým výrobním nákladům nahoru až o desítky procent, ale my stále držíme ceny, které jsme našim zákazníkům avizovali a slíbili. Další část využijeme na expanzi na DACH trhy (německy mluvící – pozn. redakce), ty jsou pro nás nyní společně s českým trhem velmi zajímavé.