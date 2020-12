Jihomoravané dají víc peněz za plnou vanu, ceny tepla naopak „zahřejí“

1 Tři města nad stovkou za kubík

Měsíčně zhruba o šest korun víc zaplatí Brňané nově za vodu. Brněnské vodárny a kanalizace totiž zdražují vodné a stočné. Ve vyšší ceně se promítne jak vývoj spotřeby vody a ceny „základních vstupů“, tak také výdaje na obnovu a údržbu vodohospodářské infrastruktury.

„Tisíc litrů vody vyjde na 85,20 koruny včetně daně. Cena za služby spojené s výrobou a dodávkou pitné vody včetně služeb spojených s následným odkanalizováním a vyčištěním tak činí zhruba devět haléřů za jeden litr. Při průměrné spotřebě 106,5 litru na osobu a den je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele asi 276 korun,“ přibližuje mluvčí vodáren Renata Hermanová. Tarify vodného a stočného v Brně podle ní i tak zůstanou pod celostátním průměrem, který letos činí 90 korun za metr krychlový.

Zdražovat se ale bude všude. Ve Znojmě cena za kubík vody historicky poprvé překročí stokorunu. Podle starosty Jevišovic Pavla Málka (nez.) je to mimo jiné i kvůli tomu, že obce v regionu své vodovody neprodaly, jen je vložily do společného svazku, kde dominantní roli hraje Znojmo. „Můj osobní názor je, že jde o nevýhodnou formu. Rozhodnutí padne ve Znojmě a nám to lidé vždy otloukají o hlavy, jak zvyšujeme vodné a stočné,“ prohlásil.

Nad stovku půjde cena kromě Blanska také v Břeclavi. Promítne se do ní mimo jiné i rozsáhlá modernizace. Letos bylo potřeba neplánovaně investovat do opravy stoleté kanalizace v centru města – šlo o více než 30 milionů korun.

2 Po sedmi letech podraží odpad

Ve Znojmě si lidé nepřiplatí jen za vodu, ale také za odpad. Ze 400 se poplatky zvednou na 600 korun. „Náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu rok od roku rostou, přičemž výše poplatku zůstala posledních sedm let neměnná. Ani nově zvýšená částka ale ani z poloviny nepokrývá náklady odpadového hospodářství ve Znojmě, které obsahuje i další složky. Třeba zajištění separovaného odpadu, koše ve městě, úklid černých skládek či fungování sběrných dvorů,“ vyjmenovala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Podle starosty Jana Groise (ČSSD) je navýšení poplatku mimo jiné i reakcí na vládní daňový balíček. „Znojmo reálně přijde až o 70 milionů ročně z rozpočtu a všechna města, nejen to naše, tak musí hledat další zdroje příjmů do rozpočtu,“ poznamenal.

Podobně smýšlejí i ve Vyškově. „Výši poplatku za odpad měníme poprvé od roku 2013. Ačkoli jsme mohli novelou zákona o místních poplatcích sazbu v minulých letech na základě skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu zvýšit, nikdy se tak nestalo,“ řekl mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí. Pro rok 2021 se cena navýší na 696 korun z dosavadních 580 korun.

V Břeclavi si lidé o ceně za odpad rozhodnou sami. I když šestisetkorunový poplatek platí, zohlední se v něm takzvané adresné třídění. „Platba klesne všem, kteří si založili odpadový účet a adresně třídili. Podle toho, jak moc se jim to dařilo, tolik v roce 2021 ušetří za poplatek,“ popsala mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

3 Za teplo jako v roce 2009

Cena tepla se v Brně nezměnila, zdejší teplárny ji naposledy upravily loni na podzim, kdy zvýšily částku za gigajoule o 25 korun, tedy o 4,5 procenta. Zákazníci ale zvýšení stejně nepocítili, protože se zároveň snížilo DPH za dálkové vytápění o pět procent. „Cena tepla v příštím roce tak zůstane na úrovni toho letošního, ale dokonce nebude vyšší, než byla v roce 2009,“ upozornil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Otočit kohoutek radiátorů se nemusejí bát ani obyvatelé dalších jihomoravských měst. Třeba společnost Teplo Břeclav počítá s tím, že částka bude pro příští rok významně nižší, zhruba 26 korun za gigajoule. „Cenu tepla se snažíme udržet, případně snižovat, díky investicím do modernizace a nových technologií. A stejně to plánujeme i do budoucna,“ přislíbila mluvčí radnice Pelcová.

Zlevňuje se i ve Vyškově, kde společnost Vyteza jde dolů o 8,7 procenta proti letošnímu roku. „Snížení je umožněno díky nižší ceně zemního plynu a také dlouhodobému úspornému programu,“ okomentoval mluvčí radnice Kočí.

4 Sportoviště zatím váhají

Na co se Jihomoravané musí připravit, to jsou uvažované změny v cenách například za vstupy do sportovišť. Třeba právě ve Vyškově upravuje ceník zdejší akvapark. „Reaguje na rostoucí částky za některé energie, ceny konkurenčních zařízení a zejména provedenou zásadní opravu venkovního areálu,“ uvedl Kočí s tím, že u krytého bazénu jde o zhruba desetikorunu navíc, v letním areálu o dvacetikorunu.

Jak se promítne letošní situace do ceníku velkých provozů podobného typu, se zatím jejich provozovatelé rozhodují. Letošní sezona pro ně byla mizerná a výpadek příjmů bude zřejmě nutné pokrýt mimo jiné právě vyšší cenou vstupného.

5 Turisté zaplatí za noc víc

O něco dražší než dosud bude také cestování na jižní Moravu. Na mnoha místech se totiž rozhodli zvednout takzvaný poplatek z pobytu. Ten od letošního roku nahradil dřívější poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytování. Zároveň se týká i provozovatelů takzvaného sdíleného ubytování. Zatímco loni si obce mohly účtovat nejvýše 21 korun, letos zákon dovoluje až padesátikorunu.

Možnosti zvednout poplatek využili například v Břeclavi, kde si řeknou o 25 korun. Náročnější budou jistě také některé brněnské městské části. Například v Řečkovicích a Mokré Hoře turisté zaplatí 40 korun za noc, v Medlánkách dokonce plnou povolenou částku.