Dostupné bydlení chybí, města se tak do stavění bytů vrhají sama

Nejdál je v tomto ohledu na jižní Moravě Brno. To disponuje přibližně 28 tisícovkami obecních bytů, které jsou v drtivé většině svěřeny městským částem, jež se o ně starají a uzavírají smlouvy s nájemníky. Aby na bydlení dosáhlo co nejvíc lidí, zavedl magistrát několik kategorií a kromě obecních bytů nabízí i ty sociální, startovací, pro seniory, pro zdravotně postižené a nově také pro samoživitele.

K největším projektům výstavby v posledních letech patřila Vojtova s více než sto byty, loni byla dokončena novostavba v Bedřichovické ulici, o rok předtím v Bratislavské. „Kromě toho se z městského rozpočtu rekonstruují celé bytové domy zpravidla v takovém stavu, že už nemohou být obydlené. Tím tedy také vznikají nové možnosti bydlení, v posledních letech například v ulicích Plynárenská, Vlhká nebo Křenová,“ jmenuje za magistrát Radka Loukotová.

Další asi tisícovku bytů mají přinést projekty družstevního bydlení, které se už přes pět let připravují v pěti lokalitách. K těmto domům vznikajícím na zelené louce se přidává i další model, v němž se do rukou družstev svěří staré domy v nevyhovujícím technickém stavu, které se zrenovují za prostředky získané úvěrem. Příkladem je budova na adrese Mostecká 16.

Brno navíc hledá i další cesty, jak podpořit bytovou výstavbu. Systémový posun má přinést nový územní plán, který je však po zamítnutí v roce 2022 zatím v nedohlednu. Z jednotlivých „vlaštovek“ jde třeba o spolupráci veřejného a soukromého sektoru na projektu v lokalitě Západní brána.

„Cílem je získání části vybudovaných bytů do vlastnictví města a zajištění bydlení pro cílovou skupinu s nižším nájemným, než je běžné na trhu,“ sděluje Loukotová. K tomuto modelu chtělo město původně zlanařit Českou spořitelnu, ale po právní stránce záměr neprošel. Magistrát se tak před téměř dvěma lety zaměřil na přípravu koncesního řízení.

Proběhl i první pokus o spolkové bydlení, do projektu se však v první fázi žádný zájemce nepřihlásil a s dalším postupem se patrně počká na nový územní plán.

Policisty nahradí senioři

Možností vlastní výstavby se aktuálně zabývá také Hodonín. Jednou z vytipovaných lokalit pro nový bytový dům je ulice Horní Plesová.

„Jsme na začátku, o podobě domu ani výstavbě zatím nebylo rozhodnuto. Aktuálně zjišťujeme informace k dalšímu postupu a možnostem. Tedy jaká by měla být kapacita bytového domu, jestli bude investorem město, nebo bude spolupracovat se soukromým sektorem, finanční náklady, možnosti dotací a podobně,“ oznamuje mluvčí města Josef Horníček.

V Břeclavi sice klasické byty neplánují, ale v blízké době chtějí postavit 28 takzvaných sociálních bytů na místě bývalé policejní ubytovny, kterou radnice získala od ministerstva vnitra výměnou za hasičskou zbrojnici. Na ubytovnu už je vydaný demoliční výměr, nahradí ji dva jednopodlažní domy s byty 1+kk převážně pro seniory.

„Obyvatelům bude sloužit společné atrium a také menší komunitní zahrada, kde mohou pěstovat zeleninu či květiny,“ přibližuje břeclavská mluvčí Ivana Solaříková. Vedle pak vyrostou ještě dva třípodlažní domy s bydlením různé velikosti. Už teď je ovšem jasné, že sociálních bytů bude málo - potřeba by jich byla zhruba stovka.

Znojmo chce stavět, ale nemá kde

Ve Znojmě jakožto druhém největším městě kraje přibudou v horizontu jednoho až dvou let asi tři stovky bytů, které staví soukromí developeři. Bytové domy vyrostou na novém sídlišti U Lesíka, v Pražské ulici a v Příměticích.

Město tím však vyčerpalo zásobu volných pozemků. Podle radního Radomíra Kamana (ANO) si minulé vedení Znojma prodejem parcel přilepšovalo příjmy do rozpočtu.

„Z každého takového pozemku si mělo město ponechat přinejmenším třetinu, kdy by vznikly byty pro mladé a seniory,“ kritizuje Kaman. „Volné pozemky nejsou, nicméně my to nevzdáváme. Chystáme revizi územního plánu a současně hledáme nové lokality, které by se mohly ukázat jako vhodné pro budoucí výstavbu. Další možností, kterou se zabýváme, je výstavba družstevních bytů,“ uvádí radní s tím, že jde o moderní a hlavně cenově dostupné bydlení pro různé skupiny obyvatel. „Lokalitu máme předběžně vytipovanou, zabýváme se realizovatelností a způsobem financování projektu,“ doplňuje.

Blansko podobné ambice nemá. Hlavně proto, že zde developeři v minulých letech vybudovali několik set bytů a projekty na několik set dalších jsou v běhu. Část bytového fondu si město nechává ve svém majetku a byty přiděluje podle pořadníku sociálně slabým nebo zdravotně znevýhodněným.