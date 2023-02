V menších městech na dohled Brna vyrostou za pár let byty pro tisíce lidí

Letité plány obří zástavby v Kuřimi konečně dostávají reálné obrysy. Prvních sedm desítek bytů už má po kolaudaci a brzy se v nich usadí noví obyvatelé. A tím to rozhodně nekončí. Postupně tu vznikne dalších více než 1 200 bytů, díky čemuž město kousek od Brna nabobtná odhadem o 3 500 lidí, tedy zhruba o třetinu.

Není to pouze Kuřim, kde se v blízkosti Brna rozbíhají rozsáhlé projekty. Právě kvůli dlouhodobé enormní poptávce po bydlení v největším jihomoravském městě a nedostatku nových bytů i parcel, kde se dá stavět, se developeři začali dívat do sousedství.

Na vině je i dosud „neodklepnutý“ nový územní plán Brna, který by na řadě míst rozvoj odblokoval. „Bylo nutné některé projekty odsunout, a to i v našem případě,“ podotkl Jiří Heinl za firmu Imos development, jež má na starosti zmíněnou Kuřim.

V Blansku chtějí začít příští rok

Velkou výstavbu tak investoři začali připravovat v dalších městech v pohodové dojezdové vzdálenosti od Brna, avšak za snazších podmínek a rovněž nižších cen. Ať už jde o Blansko, Oslavany, či Tišnov, všude se plánují stovky nových bytů, které ve výsledku navýší počet obyvatel každého města asi o tisícovku.

„Projekt zahrnuje devět solitérních bytových domů s vlastním parkováním situovaným převážně do podzemí. Objekty jsou navrženy o pěti až šesti nadzemních podlažích a jednom ustupujícím. Součástí jsou doprovodné drobné stavby občanského vybavení, jako dvoutřídní mateřská škola, lékárna, občerstvení a zastávka veřejné dopravy,“ přibližuje materiál novou čtvrť v Blansku u sídliště Písečná, kde má do šesti let vyrůst více než 430 bytů. Práce začnou už příští rok.

Masivní zástavba v Tišnově čelí kritice

Zatímco vedení Blanska si hlídá, aby ve městě nevznikly jen byty bez další potřebné infrastruktury, politici v Tišnově to schytávají od místních za to, že se u plánované zástavby údajně nedbá na dostatečnou občanskou vybavenost. A kritizují i blízkost přírodní rezervace na kopci Květnice. Radnice se už ohradila ve veřejném prohlášení.

„Parkování pro obyvatele nových bytových domů je řešeno v garážích v suterénech, tedy nikoli na přilehlých plochách. Z podnětu města rovněž vznikne už v první fázi na náklady developera 49 veřejných parkovacích míst podél nově vybudované silnice rovnoběžné s ulicí Králova, a to nad rámec těch v suterénu bytových domů,“ píše se ve vyjádření.

Vedení Tišnova navíc upozorňuje, že kvůli nedokončeným výkupům pozemků ze strany developera se počítá s postupnou výstavbou. Totéž platí také pro Kuřim, kde letos vyroste další necelá stovka bytů a dvanáct rodinných domů.

Navazovat měly i další etapy, ty jsou však pozastaveny, respektive nebudou tak rychlé, jak si developer původně představoval. Poptávka po bydlení s vysokými cenami a zároveň rostoucími úroky na hypotékách totiž výrazně poklesla.

Starosta Kuřimi Drago Sukalovský (STAN) by nicméně spíše uvítal, kdyby se stavělo v původním tempu. „I kvůli tomu, že v určité fázi se developer zavázal dostavět potřebné okolní vybavení pro lidi,“ poznamenal.

Ocenil by tedy, kdyby třeba část bytů developer nabídl k pronájmu, když už prodej není takový jako dřív. Ačkoli lidé v novém dál žít chtějí, jen si vlastní bydlení za současných podmínek nemohou dovolit. Jenže developer o takovém kroku neuvažuje. „Tempo prodeje je stále slušné a nabídku prodejních bytů nechceme nikterak zužovat,“ dodal Heinl, přestože rychlost výstavby snížili.

Stagnující Brno znovu v kurzu

Podobný osud – i s ohledem na potřebnou občanskou vybavenost, jejíž výstavbu si města u developerů prosadila – může potkat také další projekty v blízkosti Brna, kam se lidé hledající bydlení dívali právě kvůli nedostatečně kvalitní nabídce v krajském městě. To se teď ale podle realitních makléřů mění.

„Především v roce 2021 kvůli vysokým cenám nemovitostí v Brně začali kupující vyhledávat finančně dostupné nemovitosti v dobrých dojezdových vzdálenostech v okolí. Vzhledem k současné stagnaci nebo poklesu cen v Brně se trend pomalu obrací. Vlna hromadného úprku se v poslední době zastavila a mnoho lidí hledá vhodné bydlení přímo ve městě. Pokud někdo poptává bydlení mimo Brno, klíčovým faktorem pro rozhodování je dojezdová vzdálenost do zaměstnání a školy, občanská vybavenost, dostupná infrastruktura a blízkost přírodě,“ přiblížil Tomáš Frýdek z realitní společnosti RE/MAX.

Podle Jiřího Knechtla z portálu Reality.iDNES.cz developeři momentálně vyčkávají, a pokud můžou, projekty odkládají. „Sice hodně odborníků tvrdí, že se situace otočí v půlce roku, ale i my spíš čekáme, co se bude dít. Pokud neklesnou sazby úvěrů, na nějaké velké oživení trhu s novostavbami bych si nevsadil,“ řekl. Pro Brno to nakonec může být i výhoda, protože se příjezdové silnice nezahltí dalšími auty z okolí. Už nyní je totiž doprava ve špičce velmi přehuštěná.