První kvásek založili před šesti lety v Itálii. Teď vedou úspěšnou pekárnu

Celkově tento projekt brali ze začátku jako krátkodobou zábavu. „Nedávala jsem mu moc šancí. Na začátku jsme měli v nabídce pouze dva až tři druhy pečiva. Neměli jsme ani pořádný e-shop, objednávek bylo málo. Tak se těch patnáct bochníků naložilo do košíku na kole a Antonio vyjel. Klientům se tento nápad moc líbil a začali objednávat pravidelně. Začali jsme přidávat další produkty a košík se najednou naplnil natolik, že už se nám produkty mačkaly a nešlo to na jednom kole stihnout rozvézt po celém městě,“ zavzpomínala Kopečná, která pochází ze Slovenska.



Pomocníky mají na balení, rozvoz nebo drobné práce a obsluhu na různých akcích. Jinak vše zvládají sami.



Partneři v podnikání i soukromí se seznámili v Brně, kam Carlini přijel jako lektor na kurzy italské kuchyně. „Bylo to v restauraci, ve které jsem pracovala. Jelikož zde pobýval asi tři týdny, bydlel u mě na bytě. V listopadu 2012 jsem se rozhodla odstěhovat za ním do Itálie a od té doby žijeme a pracujeme spolu. Rok jsme v Itálii provozovali kavárnu s restaurací, pak dva roky horskou chatu v Alpách,“ přiblížila Kopečná začátky.



Podmínky pro podnikání v Itálii jsou však podle jejich slov nepřívětivé. Proto ve chvíli, kdy partneři dostali nabídku z Česka, kývli na změnu. „Půl roku jsme bydleli v Břeclavi a pracovali v Lednicko-valtickém areálu, ale nebyla to zrovna práce našich snů, tak jsme se rozhodli pro Brno a opět pro vlastní podnikání,“ povyprávěla Kopečná.



Spolupráce s vinařstvím

Nyní pečou až 500 bochníků chleba měsíčně. Aktuálně mají v nabídce šest druhů, vyrábí ale i jiné druhy pečiva a dováží pochutiny z Itálie. Kromě toho zajišťují i catering a pořádají degustační večeře párované s vínem přímo v jednom z vinařství v Bavorech. „Pracujeme na novém projektu, kdy bychom kromě večeří rádi nabídli klientům z okolí možnost zastavit se na oběd a sklenku vína,“ nastínila Kopečná plány do budoucna.



Chleba připravují z italské mouky mleté tradičním způsobem na kamenném mlýně. „Vyrábí se z obilí pěstovaného pouze v okolí mlýna a zároveň nesmí mít ve své blízkosti žádný zdroj znečištění jako dálnice nebo fabriky,“ poznamenala Kopečná.



Kváskový chleba pak musí dýchat a vysychat pomalu. „Pokud ho zavřete do igelitky, bude mít gumovou kůrku a po čase vám zplesniví. Nejlepší způsob je vložit chléb do bavlněného pytlíku a takto ho vložit do chlebníku nebo skřínky. Pokud se vám zdá chlebík už moc tuhý, můžete si nakrojit hrubší krajíc, porosit ho jemně vodou a vložit na pár minut do trouby. Budete překvapení, jak chlebík oživne. To stejné platí i pro sladké pečivo, třeba loupáčky, které klidně po rozehřátí v troubě můžete konzumovat i po sedmi dnech. Hlavně nedávat do mikrovlnky,“ vzkázala Kopečná všem fanouškům kváskového pečiva.