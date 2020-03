Loď se může jmenovat i Moskva, brněnští radní ji vrátili do hry

Radní tak změnili dřívější postoj, že název Moskva byl poplatný době a v tuto chvíli už není aktuální. O to usilovala mimo jiné koaliční ČSSD. Loď nesla název Moskva od roku 1954, kdy vyplula, až do začátku 90. let, kdy získala nové jméno Dallas.

Také v anketě iDNES.cz dali čtenáři najevo, že jméno Moskva pro loď, která se vrací do původní podoby, by nemělo zůstat mimo. „Názor lidí je pro nás důležitý,“ zdůvodnila změnu brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) s tím, že ona pro Moskvu hlasovat nebude.

Podle jejího náměstka Tomáše Koláčného (Piráti), který má anketu na starosti, se vedení města radilo i s památkáři. „Po konzultaci jsme zvolili jako možné všechny tři varianty,“ říká Koláčný.

Moskva je historické jméno lodi, Bratislava souvisí s tradicí, podle které nové lodi nesou název partnerských měst, a Morava odkazuje na plavidlo, jež spolu s lodí Brno zahajovalo v roce 1964 lodní provoz na přehradě. Anketa odstartovala v neděli 1. března a poběží do konce měsíce.

Lidé, kteří mají účet na Brno iD a trvalé bydliště v Brně, se do ní mohou zapojit elektronicky. Hlasovat mohou i na pobočkách Knihovny J. Mahena nebo v turistickém centru na Panenské ulici.



Loni v únoru zamířila na opravu: