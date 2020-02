O názvu brněnské lodi rozhodnou lidé v anketě, Moskva na výběr nebude

„Dohodli jsme se, že jméno lodi vyberou lidé. Proto chceme v nejbližších dnech vyhlásit anketu. Na výběr budou jména Morava a Bratislava,“ sdělil náměstek brněnské primátorky pro majetek Tomáš Koláčný (Piráti) s tím, že bližší podmínky ankety se ještě budou určovat.



Hlasovat by v ní měli jen lidé s trvalým bydlištěm v Brně, a to on-line i fyzicky. „Konkrétní místa pro osobní hlasování upřesním,“ poznamenal Koláčný.

Anketa by měla být vyhlášena do konce března. Jasno totiž musí být ve chvíli, kdy dopravní podnik plavidlo spustí na Brněnskou přehradu, což by mělo být už letos v létě.

Mimo hru se ocitl prapůvodní název Moskva, které dostala loď při křtu v roce 1955. „V návrhu toto jméno vůbec nepadlo,“ uvedl Koláčný. V anketě na webu iDNES.cz, které se zúčastnilo do úterního večera zhruba 2 400 čtenářů, přitom varianta Moskva s přibližně 60 procenty hlasů vede.

Podle současného vedení města byl však tento název poplatný době a dnes už není aktuální. „Patos minulosti nepotřebujeme,“ nechal se slyšet náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl (ODS).

Moskva se na Dallas přeměnila v roce 1992, kdy se novým partnerským městem Brna stala právě americká metropole. Loď fungovala do roku 2011, poté byla z flotily vyřazená a o rok později ji nahradilo nové plavidlo Dallas, které přehradu brázdí dodnes.

Ohledně jména staré lodi, kterou nechal Dopravní podnik města Brna (DPMB) opravit za necelých 16 milionů korun, se strhla vášnivá diskuse poté, co ředitel DPMB prohlásil, že se parník vrátí nejen ke své původní podobě, ale i k názvu.

Lidovci následně přišli s tím, že by se měl jmenovat Morava, Piráti se vyslovili pro partnerské město Bratislava. Podle jednoho z iniciátorů opravy lodi Jana Martina Bejčka by však v tom případě mohlo město za pár let stát před stejným problémem.

„Loď Bratislava leží na břehu ve sportovním areálu v Jundrově. Sice nepluje, ale může se stát, že někdo prosadí její opravu, a pak zase nastane problém jako s Dallasem,“ poznamenal Bejček, který sám spolu s lidovci prosazuje název Morava.

Před rokem mířila loď na opravu: