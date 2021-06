Potvrzeno. Nová Toyota Aygo vyjede z Kolína, bude to malý svalovec

Nový vůz bude využívat platformu Toyota GA-B. V Kolíně se vyrábí trojice malých aut - Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1, letos se k nim přidává také větší model Yaris.



„Jsme přesvědčeni, že tento model bude výrazně přispívat k růstu Toyoty na evropském trhu – to plně odpovídá našemu zapojení do tohoto regionu. Zároveň to bude dostupný vůz, který k naší značce přivede zákazníky segmentu A. Bude vyráběn na stejné platformě jako Yaris a Yaris Cross, což nám přinese úspory z rozsahu – tento aspekt je pro výrobu malých aut zásadní,“ uvedl výkonný viceprezident Toyota Motor Europe Marvin Cooke.

Podle všeho půjde o sériové provedení vozu, jehož podobu naznačil výrazně tvarovaný koncept Aygo X Prologue (více o něm píšeme zde).

Firma zaměstnává v Kolíně asi 2500 lidí, loni 1. dubna spustila nábor nových zaměstnanců do výroby modelu Yaris, přijmout jich chce až tisíc. Představuje jednoho z největších exportérů v Česku a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku. Podle dat Sdružení automobilového průmyslu klesla v loňském roce výroba aut v kolínské automobilce o 26,4 procenta na 147 865 aut.

Automobilka u Kolína

Továrna Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) v Ovčárech u Kolína vznikla jako společný podnik japonské automobilky Toyota a francouzského koncernu PSA Peugeot Citroën. Od letošního 1. ledna ji převzala Toyota a přejmenovala na Toyota Motor Manufacturing Czech Republic. Jde o osmý závod Toyoty v Evropské unii.

Toyota a PSA začaly spolupráci na výrobě malých automobilů zvažovat v roce 2000. O umístění nové továrny se kromě ČR ucházelo mimo jiné Polsko, rozhodnutí padlo v prosinci 2001. Ve prospěch lokality v Ovčárech hrálo i to, že byla připravena tamní zóna, původně chystaná pro nový závod BMW (ten nakonec vznikl v Lipsku).

Investice do továrny TPCA přesáhly 20 miliard korun, další miliardy korun pak investovali do svých výrobních provozů v průmyslové zóně subdodavatelé automobilky. Investice patřila k nejvyšším v historii ČR. Lákadlem pro Toyotu, PSA i další výrobce byly státní pobídky, které dosáhly přibližně dvou miliard korun. Státní příspěvek mohl být vyšší, TPCA jej ale také kvůli hospodářské krizi a slabšímu odbytu plně nevyčerpala.

Výstavba továrny byla zahájena 10. dubna 2002. Zkušební provoz byl v továrně zahájen v prosinci 2004, sériová výroba začala 28. února 2005 a oficiální otevření se uskutečnilo o tři měsíce později, 31. května 2005.

V souvislosti s výstavbou továrny byla posílena dopravní infrastruktura. Kromě železniční vlečky k nedaleké trati Poděbrady-Kolín nebo obchvatu Ovčár bylo pro TPCA důležité i napojení na dálnici D11, jež bylo zpočátku provizorní. Dálnice byla v úseku mezi sjezdem za Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou otevřena alespoň v polovičním profilu až v prosinci 2005.

Pro město Kolín byl příchod automobilky pozitivním jevem, továrna totiž poskytla práci více než 3500 zaměstnancům. Zároveň ale město dodnes tíží dluhy, které mu vznikly při budování zóny a při výstavbě 851 bytů, určených pro zaměstnance TPCA. Někdejší vedení radnice počítalo s pomocí vlády, která ale nepřišla. Zhruba miliardový dluh zůstal městu, které jej postupně splácí. Koncem roku 2020 zbývalo zaplatit přes 300 milionů korun; celý dluh by měl být vyrovnán do roku 2025.

TPCA od počátku produkovala tři modely - Toyota Aygo, Peugeot 107 (od nové generace představené v roce 2014 nese označení 108) a Citroën C1. Vozy první generace byly téměř identické, vzájemně se od sebe daly rozeznat zejména díky přední části. Ve druhé generaci se už od svých francouzských „sourozenců“ toyota výrazně odlišuje, má mnohem ostřejší kontury. V roce 2018 přišel další facelift.

Po konci šrotovného výroba klesala

V listopadu 2018 obě mateřské společnosti oznámily, že od ledna 2021 podnik plně převezme Toyota, továrna však bude nadále vyrábět vozy všech tří značek. Loni v lednu pak japonská firma oznámila, že v kolínské továrně plánuje rozšíření výroby o větší model Toyota Yaris.

Do konce roku 2020 se vyrobilo téměř 3,74 milionu vozů, na každou z trojice značek připadala přibližně třetina. V posledních letech se ale vyrábí více toyot.

Rekordní byl rok 2009 s 332 489 vyrobenými vozy. Po konci šrotovného v západní Evropě, kvůli sílící konkurenci (s minivozem prodávaným i pod značkami Škoda a Seat přišel třeba Volkswagen) i v důsledku zastarávající techniky ale výroba klesala až na 185 127 aut v roce 2013. S nástupem druhé generace sice přišlo zlepšení, výroba se nicméně už ani nepřiblížila třísettisícové hranici

Nejvíce vozů z TPCA se prodalo ve Francii a Velké Británii (v obou zemích kolem 650 tisíc). V ČR se prodal jen zlomek produkce továrny, zákazníky si do konce roku 2018 našlo 11 964 malých toyot, peugeotů a citroënů.