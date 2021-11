Nová toyota od Kolína je kapesní městský teréňák. Aygo X vychází z Yarisu

I proto doznal model velkých změn a je z něj jiné auto než doposud. Toyota ho dokonce vydává za crossover.



Nové Aygo X, jak se nástupce končících „kolíňat“ jmenuje, vychází z letošního konceptu Aygo X Prologue a i když oproti této studii doznalo některých významných změn, jde pořád o překvapivě odvážné malé auto. Vozy segmentu A, kam Aygo X stále spadá, nemají v poslední době na růžích ustláno, Toyota to však přesto jako jedna z mála automobilek v této třídě nevzdává. Je to až s podivem, jelikož Toyota tentokrát nemohla náklady na vývoj malého modelu sdílet s dalšími automobilkami – její společný podnik s francouzským PSA (dnes součást koncernu Stellantis) skončil a Toyota kompletně převzala kolínskou továrnu pod svá křídla.

Japonští konstruktéři přeci jen našli cestu, jak i v této situaci vytvořit malé auto za přijatelných podmínek. Namísto toho, aby upravili platformu stávající generace nebo vyvinuli novou, totiž použili platformu většího modelu Yaris. „Z hlediska řízení a jízdní charakteristiky je Aygo X blíže segmentu B, má však agilitu a obratnost vozů segmentu A,“ vysvětluje Andrea Carlucci, viceprezident pro produkt a marketing evropské divize Toyoty.

X jako cross

Jelikož stojí nové Aygo na platformě svého většího sourozence, museli se konstruktéři a designéři více zamyslet nad pojetím auta, to aby aygo prostě nebylo yarisu příliš blízké nebo příliš příbuzné. A vyřešili to šalamounsky – z městského supermini totiž udělali miniaturní crossover. Proto je v názvu znak X. Není to písmeno x, jak se může zdát, je to prostě křížek a název by se tedy správně měl číst anglicky jako Aygo Cross. Toyota v tomto ohledu zákazníky trochu mate, třeba větší Yaris Cross se takto skutečně jmenuje a křížek v názvu nemá.

Označení nového malého modelu ale svým způsobem vyjadřuje jeho vrozenou hravost. Nečekejme žádné SUV, Aygo X je prostě malé městské auto, která má ale trochu přizvednutý podvozek a vyšší stavbu, než bylo doposud obvyklé. Oproti předchůdci je novinka celkem o pět centimetrů vyšší, přičemž světlá výška oproti minulé generaci narostla o 11 milimetrů. Sedadla jsou ale posazena o výrazných 55 milimetrů výše, takže řidič bude mít za volantem větší přehled o situaci. „Řidiči to dodává za volantem větší sebevědomí a zároveň to zaručuje třeba lepší oční kontakt s chodci a dalšími účastníky provozu,“ vysvětluje změnu Stijn Peeters, projektový manažer z evropského vývojového oddělení Toyoty.

Aygo X bylo kompletně vyvinuto a navrženo v Evropě a pro Evropany. Toyota tak například digitální premiéru vozu, kterou diváky provázel architekt Piers Taylor známý například ze série BBC Nejpozoruhodnější domy světa, pojala jako malé turné po několika evropských městech, kterými se při konstrukci novinky v automobilce inspirovali.

Musí nabídnout víc

Zní to možná trochu jako klišé, ale Toyota skutečně musela hledat to, co od malého městského vozu evropští zákazníci v místních metropolích vyžadují. Důvod je ten, že malá auta tak, jak je známe, jsou v podstatě vymírající druh. Kvůli přísným bezpečnostním a emisním předpisům výrazně zdražují a zákazníci nejsou ochotni za minivozy platit částky, na které nebyli zvyklí, raději si pak připlatí za o něco dospělejší vůz.

Zároveň tato auta kazí automobilkám emisní bilanci: vždyť malé Aygo X s hmotností pouhých 940 kilogramů (v základním provedení) vykazuje v cyklu WLTP průměrnou spotřebu paliva 4,7 litru na 100 kilometrů, což představuje emise 107 gramů CO 2 na kilometr jízdy. Miniauto tak vypouští více emisí, než je požadovaný průměr 95 gramů na kilometr a vlastně tak Toyotě zhoršuje emisní bilanci.

To vše, tedy emise i čím dál složitější vyžadovanou techniku, pak musí zákazníci zaplatit. Toyota sice ušetřila na platformě a auto bude i díky ní sdílet výrobní linku v Kolíně s větším Yarisem, ale to by samo o sobě asi japonské automobilce komerční smysl nedávalo. Je tak v podstatě jasné, že nové Aygo oproti končící generaci podraží a asi ne o málo. Ceny zatím Toyota nezveřejnila, u nás nicméně končící Aygo začíná na hranici 277 000 korun, větší Yaris stojí nejméně 350 000 korun, takže určitý prostor pro zdražení tu je. Nedivili bychom se, kdyby Aygo X v základním provedení nebylo o moc levnější, než yaris.

Toyota ale v tom případě musela zajistit to, že malé auto musí nabídnout něco víc, než doposud. I díky platformě tak novinka povyrostla, délka 3 700 milimetrů ale stále znamená, že bude Aygo X velmi obratné a skvěle se s ním bude parkovat. Poloměr otáčení pouze 4,7 metru zajistí skvělou manévrovatelnost. Malé a obratné auto ale bude prostornější než předchůdci a to nejen díky délce, ale také nárůstu šířky o 125 mm (na 1 740 mm) a rozvoru o 90 mm. Novinka má nadále kola doslova v každém rohu karoserie. Pro zavazadla je tu nově 231 litrů místa, o 60 víc, než u stávajícího provedení.

Toyota také vsadila na dynamický a svěží design, auto dostává na minivůz nezvykle velká sedmnácti- nebo osmnáctipalcová kola. Hravý design pokračuje i v interiéru, tady se sice místy setkáme s obyčejnějšími materiály nebo odhaleným plechem karosářských dílů, nicméně si dala Toyota záležet třeba na designu a uspořádání palubní desky a na provedení sedadel. Aygo X tak má působit svěžím a zároveň hodnotným dojmem, už v základní výbavě nabídne některé bezpečnostní prvky, které nejsou v této třídě obvyklé.

A zákazníci si budou moci vybrat i verzi s automatickou převodovkou S-CVT, v segmentu opět nepříliš obvyklou výbavou. Vyšší výbavové stupně nabídnou efektní dvoubarevné provedení karoserie a zákazník si bude moci zvolit i stahovací plátěnou střechu. To vše a k tomu i další detaily, jako audiosouprava JBL, mají pomoci k tomu, aby zákazníci byli ochotni za tento městský minivůz utratit až nečekaně vysoké částky.

Exkluzivní barvy

Podpořit individuální charakter tohoto modelu mají i čtyři barvy, které Toyota pro tento vůz speciálně vyvinula a které jsou inspirovány kořením a bylinami. Barvy nesou název Cardamom (kardamom), Chilli, Ginger (zázvor) a Juniper (jalovec) a nikde jinde v nabídce Toyoty je nenajdete. Zatímco zářivě červená barva chilli nebo výrazná modrá jalovcových kuliček jsou barvy co mají vystoupit z řady, zázvorově béžová a kardamomově zelená jsou elegantní tlumené barvy. Kromě této čtveřice bude ale k dispozici i paleta dalších běžných barev. S exkluzivními barvami exteriéru pak jsou sladěny i některé detaily v interiéru.

Aygo X bude, tak jako doposud, k mání s jediným motorem. Jde o další evoluci litrového tříválce, který pod kapotou Ayga najdeme od počátku existence tohoto modelu, agregát tentokrát disponuje výkonem 53 kW (72 koní) a točivým momentem 93 Nm. Zdá se, že s dalšími provedeními se nepočítá – Aygo X tak nejspíš nebude ani hybridní ani elektrické a i když by prý vozu slušelo i sportovní provedení GR, ani to není v plánu. „Nikdy ale neříkejme nikdy,“ ponechává určitá otevřená vrátka Carlucci.