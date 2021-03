Toyota chce zachránit třídu nejmenších aut. Nové kolínské Aygo poodhaleno

Aut segmentu A, tedy té nejmenší kategorie „nákupních tašek“, už vlastně na trhu moc není. Fiat před časem přichystal novou „pětistovku“, u které zákazníci vždy ochotně platili prémiové ceny, důraz u ní klade na elektrickou verzi, která je vlastně úplně jiným autem než ta benzinová. Na elektřinu přepřahá i prémiové Mini, totéž platí pro Smart. Renault naznačuje, že stávající Twingo, které se také blíží konci kariéry (a které Renault elektrifikoval), by mohla nahradit novodobá „pětka“, samozřejmě plně elektrická. Dacia přiveze elektrický model Spring.

Koncern VW zvažuje, co bude s nejmenšími modely VW Up, Seat Mii a Škoda Citigo (ta už vlastně skončila) – přímý nástupce nepřijede, ale koncern cítí potřebu zřejmě také nabídnout malý elektromobil. Opel to s malým Adamem i Karlem vzdal. Trend je tedy jasný: miniauta buď končí, nebo přecházejí na elektrický pohon. Jenže to jsou pak velmi drahá, posledními dostupnými vlaštovkami na poli nejmenších aut tak zůstávají aktuální tradičně řešené modely Suzuki Ignis, Hyundai i10 a Kia Picanto. A také kolínská trojčata Citroën C1, Peugeot 108 a Toyota Aygo.

Aygo jako hrdina

Jenže jejich osud je také zpečetěn, továrnu v Kolině na začátku letošního roku převzala plně Toyota a s další spoluprací na malém autě s koncernem Stellantis se již nepočítá. Nicméně automobilka se už před nedávnem nechala slyšet, že vůz nejmenšího segmentu nakonec vyvine a zákazníkům nabídne sama. Nástupce Ayga dostane platformu TNGA v provedení GA-B z „dospělejšího“ modelu Yaris, podle všeho se nadále počítá právě s výrobou v Kolíně, kde se teď rozbíhá výroba Yarisu.

Teď Toyota po předchozích ujištěních, že miniauto bude, ukázala i to, jak by mohlo vypadat. Firma totiž představila koncept, o kterém se doposud mluvilo jako o X Prologue. Studie se nakonec jmenuje Aygo X Prologue, takže je naprosto jasné, o co tu jde.

Ještě jasněji pak je, když rozklíčujeme název detailněji: označení Aygo znamená, že půjde o vůz nejmenší kategorie, který, jak již dříve Toyota prohlásila, má být nadále cenově dostupný. Ono písmeno X pak podle zástupců značky vlastně není písmenem – je to křížek, anglicky tedy Cross. A Prologue, to je jen dodatek, který označuje právě koncept, je to jakási předehra, ochutnávka toho, co následně přijde do sériového provedení.

A co že to tedy bude? Nový minivůz by se v praxi tedy mohl jmenovat Aygo Cross. Možná to tak bude, možná ne, to záleží jen na Toyotě. Každopádně malé auto se snaží posunout do nové role a ukazuje cestu, která nejspíš umožní kategorii nejmenších aut v tradičním podání ještě nějakou dobu přežít. Ano, koncept Aygo X Prologue jasně naznačuje, že namísto miniaturního hatchbacku přijede crossover, který se tváří mnohem dospěleji než běžné městské automobilové nákupní tašky.

Toyota sice u konceptu nerozebírá žádné detaily a věnuje se především prezentaci odvážného, dynamického a mladistvého designu, ale mezi řádky lze záměr jasně vyčíst. Aygo, i když má být nadále cenově dostupné, nevyhnutelně podraží. Jenže aby to byli ochotni zákazníci akceptovat, nabídne jim Toyota v nové generaci, která bude z konceptu vycházet, přeci jen o trochu víc auta. Rozměry neznáme, ale alespoň vizuálně bude novinka větší než stávající modely, určitě povyroste do výšky. Nečekejme žádné mohutné SUV, ale spíš hravou interpretaci hatchbacku, do kterého by se mohlo docela dobře nastupovat a u kterého se řidič nebude muset při parkování moc trápit existencí obrubníků. Tedy, pokud mu budou lhostejné ty velké ráfky kol.

Aygo X Prologue vypadá na první pohled hodně dynamicky a možná i trochu provokativně, ale když si koncept prohlédneme pořádně, ukazuje se, že vlastně není důvod, proč by se něco takového nemělo dostat do sériové výroby. Ano, pokud má přeci jen jít o cenu, asi bude základní Aygo vypadat poněkud jinak: ty ráfky s designem víru, který mizí v náboji kola možná nahradí standardní plechová kola, základní auto asi nebude mít ono dramatické dvoubarevné provedení a určitě nebudou potřeba akční kamery, které má koncept nainstalované ve vnějších zpětných zrcátkách. A taky možná bude potřeba něco udělat s těmi zadními dveřmi, které uhýbají blatníku až příliš a ve spodní části jako by téměř neexistovaly – nastupovat sem by asi nebylo nic příjemného.

Na druhou stranu vyšší stavba, která zaručí pohodlné nastupování na přední sedadla, atraktivní světelný podpis auta vpředu i vzadu i celkové tvary karoserie, ve které opět tvoří víko zavazadlového prostoru pouze sklo sahající až po nárazník (Aygo to tak z důvodu úspory mělo vždy) můžeme jistě u sériového provedení očekávat.

Možná jako hybrid?

U konceptu Aygo X Prologue je Toyota skoupá na technické informace. V podstatě to ale jen ukazuje, že toho nechce o budoucím sériovém modelu prozradit příliš: koncept je sérii asi opravdu hodně blízký, takže detailnější představení techniky by automobilce už nenechalo moc věcí k budoucímu představení.

Vzhledem k použití platformy TNGA GA-B je ale v podstatě jasné, v jakých mantinelech se můžeme pohybovat. Pod kapotou budou tříválce, jisté je, že nadále bude pokračovat evoluce stávajícího litrového agregátu, který má Aygo od počátku své existence. Jeho nejnovější provedení ostatně dostává i nový Yaris, takže je logické, že se s ním setkáme i tady. Otázkou spíš zůstává, zda to bude jediná motorizace. Platforma GA-B dává šanci k zástavbě hybridního pohonu, který má právě Yaris i jeho větší sourozenec Yaris Cross.

Něco takového se u malého auta může zdát být jako zbytečné a možná trochu bláhové. Jenže u Toyoty to má několik rovin: její hybridy jsou velmi populární a i u Yarisu už tvoří podle prohlášení zástupců automobilky většinu prodejů, takže kdyby z Aygo X Prologue vznikl vstupní hybridní model značky, vlastně by to dávalo logiku. Šlo by o určitou alternativu těm všem malým elektromobilům, levnější, trochu tradičnější, bez jakýchkoli obav z dojezdu. Že by šlo o relativně drahé malé auto, by vlastně bylo jedno: byl by to nejlevější hybrid značky Toyota a firma by tak mohla směle hovořit o oné rovině cenové dostupnosti.

Navíc by se hybridní technika hodila i kvůli emisím. Toyotě se právě díky hybridům daří z hlediska plnění flotilového průměru, ale malá auta ho paradoxně zvedají, právě proto, že mají jen čistě spalovací motor. Kdyby bylo nové Aygo i jako hybrid, pomáhaly by tyto verze naopak zásadně ke snižování průměru a to za výrazně nižší cenu, než plug-in hybridy, nebo elektromobily, se kterými bude muset přijít i Toyota.