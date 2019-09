Nová Dieselgate: německá média tvrdí, že VW stále švindluje s emisemi TDI

Frankfurtský autosalon, který dnes slavnostně otevírá německá kancléřka Angela Merkelová, začne být pro koncern Volkswagen noční můrou. Přesně před čtyřmi roky, v září 2015 museli tehdejší vládci koncernu namísto představování novinek ve Frankfurtu vysvětlovat, jak jejich vývojáři upravili software motorů, aby vypouštěly při měření v laboratoři méně škodlivin. Aféra Dieselgate odstartovala 19. září 2015 (čtěte zde). Svět aut se od té doby úplně převrátil (Angela Merkelová je na svém místě stále, to je jediné jisté), koncern Volkswagen se dodnes potýká s následky aféry, zaplatil obrovské pokuty, někteří z původců aféry byli odsouzeni má nové vedení a to velí směr elektromobilita. Diesely jsou ale stále jedním z nejdůležitějších pilířů prodejů většiny značek koncernu, včetně Škody. Čtyři roky na to je VW možná na počátku Dieselgate II.

Z utajených dokumentů koncernu, které má SWR k dispozici, vyplývá, že motory řady EA 288 mají software, který rozpozná, zda je auto v normálním provozu, nebo jsou u něj právě měřeny emise. Díky tomu vozy mohou množství emisí upravit tak, aby testy prošly. V normálním provozu jich pak mohou produkovat více.

„Auto pozná, jestli je zrovna testováno,“ je přesvědčen emisní expert Axel Friedrich, který měl možnost do materiálů z oddělení technického vývoje Volkswagenu z konce roku 2015 nahlédnout. Pokud je vůz testován, přidává podle něj dostatek látky AdBlue, která pomáhá snižovat emise. Když ale testován není a je v normálním provozu, používá AdBlue mnohem méně.

Na co je potřeba AdBlue? Čištění spalin SCR

Selective Catalytic Reduction (selektivní katalytická redukce) snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že vstřikuje do výfukového potrubí před katalyzátor aditivum na bázi močoviny, známé pod obchodním označením AdBlue.

Aditivum dopadá na speciální povrch, kde se promíchá s výfukovými plyny vycházejícími z filtru pevných částic (DPF). Jejich teplo okamžitě rozkládá močovinu na čpavek, který začne reagovat s oxidy dusíku (NO X ) ve výfukových plynech. Dochází pak k rozkladu oxidů dusíku na neškodný dusík a vodu. Systém SCR používají už dlouho nákladní automobily a autobusy, nově je plošně zaváděn také u osobních vozů. Bez této technologie nejsou dieselové motory schopné splňovat aktuální emisní limity.

V interních materiálech koncernu, které má SWR k dispozici, je řeč o „rozpoznávání cyklu“, v němž se auto nachází, a také o strategiích dávkování AdBlue v „cyklu a mimo cyklus“.

Volkswagen, který v minulosti manipuloval měřením emisí u milionů dieselových vozů (vše o Dieselgate čtěte zde), tvrdí, že auta s naftovým motorem EA 288 různé cykly nerozpoznávají, a také, že neobsahují žádné nepovolené zařízení, které by množství emisí ovlivňovalo.

Právník Andreas Baier, který u soudů zastupuje klienty s manipulovanými motory, je ale přesvědčen o tom, že nové informace dieselovému skandálu dodávají zcela jiný rozměr. „Pro nás to znamená, že Volkswagen klamal zákazníky i u nástupnického modelu (motoru),“ uvedl.

Německé úřady zatím zjištění SWR nekomentovaly.

Kvůli skandálu, který se týká zhruba devíti milionů prodaných aut koncernu, u nichž se manipulovalo s měřením emisí, čelí obžalobě i někteří vysoce postavení manažeři firmy, včetně bývalého šéfa Volkswagenu Martina Winterkorna. Obžaloba tvrdí, že svým podílem na emisním skandálu způsobili škody v celkové výši 78 miliard eur (dvou biliónů korun).

Jedny z nejpoužívanějších motorů v koncernu VW

Řadu tří a čtyřválcových motorů označenou EA 288 představil koncern Volkswagen v roce 2012. Tento motor nahradil předchozí generaci motorů EA 189, která byla středobodem emisního skandálu dieselgate, který odstartoval přesně před čtyřmi lety.

Turbodmychadlem přeplňovaný motor EA 288 se systémem common-rail začíná s výkony u 55 kilowattů u tříválcového provedení 1,4 TDI. Tento motor dostávaly ve výkonových variantách od 55 do 77 kW (75-105 koní) Seaty Ibiza, VW Polo nebo také Škody Fabia a Rapid.

Čtyřválce EA 288 TDI Modely koncernu VW, ve kterých je použitý Čtyřválcová provedení ve verzích 1,6 TDI a 2,0 TDI pak patří vůbec k nejpoužívanějším motorům německého koncernu. 1.6 TDI 1598 cm³ - 59 kW (80 k) až 88 kW (120 k): Audi A1, A3, Q2; Seat Leon III, Toledo, Ateca; Škoda Octavia III, Rapid, Superb III, Karoq, Volkswagen Golf VII, Golf Sportsvan, Jetta, Touran, T-Roc, Passat, Polo

2.0 TDI 1968 cm³ - 85 kW (115 k) až 140 kW (190 k): Audi A3, A4, A5, A6, Q2, Seat Leon III, Ateca, Alhambra II, Tarraco. Škoda Octavia III, Superb III, Kodiaq, Karoq; Volkswagen Beetle, Golf VII, Golf Sportsvan, Jetta VI, Tiguan, Tiguan II, Touran II, T-Roc, Sharan II, Passat, CC, Scirocco, Arteon

2.0 TDI 1968 cm³ Bi-Turbo: 176 kW (240 k): Škoda Kodiaq RS; Volkswagen Passat B8, Tiguan II, Arteon Provedení motoru pro užitkové modely: 2.0 TDI 1968 cm³ - 55 kW (75 k) až 110 kW (150 k): Volkswagen T6, Caddy, Crafter, Amarok

2.0 TDI 1968 cm³ Bi-Turbo - 120 kW (163 k) až 150 kW (204 k): Volkswagen T6, Crafter, Amarok

Koncern Volkswagen loni představil vylepšenou verzi těchto motorů označenou EA 288 evo.