VIDEO: Bílou čepici smekněte, za sníh na autě hrozí dva tisíce pokuty

Co říká český zákon? § 5 odst. 2 písm. i) a písm. j) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Řidič nesmí:

řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích